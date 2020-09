HIMSS: Europese virtuele digitale gezondheidsconferentie

Daarop besloot de HIMSS van de nood een deugd te maken door een volledige, virtuele conferentie, inclusief netwerken, break-out-sessies en een 3D-tentoonstelling te organiseren. De conferentie begint 7 september. Zorgmedewerkers kunnen de conferentie gratis bezoeken. Registreren kan via deze link. De conferentie wordt onder andere vormgegeven door:

70 sessies met in totaal 160 spreker

een 3D-tentoonstelling met 130 exposanten

voor het eerste ook een Nederlands Paviljoen

Openingsevenement en sprekers

Tijdens het openingsevent is ook Nederland vertegenwoordigd en zal dr. Hans Kluge spreken. Vanuit Europees oogpunt is veel aandacht voor vragen en discussie met betrekking tot de mogelijkheden van digitalisering in de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Deze onderwerpen zullen besproken worden door Hal Wolf, CEO & President van HIMSS. Hij doet dat samen met dr. Gottfried Ludewig van Duitse ministerie van Volksgezondheid en dr. Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO in Europa.

Tijdens de conferentie zorgen verschillende Nederlandse sprekers voor een sterke vertegenwoordiging van de Nederlandse visie op IT binnen de gezondheidszorg. Enkele sprekers die hun opwachting maken zijn:

Ariane van Wamel, CNIO van het Spaarne Gasthuis tijdens de preconference sessie Nurses 2.0

Deborah Maufi, Founder van Health(e) Network tijdens de Health2.0 showcase: Women’s Health – beyond period tracking!

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal, Ministerie van VWS tijdens de avond keynote: Building a Global Consortium for eHealth Interoperability

Geja Langerveld, Proramme manager bij Active & Assisted Living (AAL) tijdens de sessie Silver Health & Economy: Caring for a Vulnerable Population

Eerste Nederlands paviljoen

Naast gezamenlijke stands uit Portugal, Rusland, Canada, Finland en Zuid-Korea zal ook Nederland voor het eerst vertegenwoordigd zijn met een compacte paviljoen op de HIMSS Europe Conference. Hier zijn zowel senior partners als veelbelovende start-ups en organisaties te vinden.

De HIMSS Europe conferentie begint op 7 september en eindigt op 11 september 2020. Werknemers van zorginstellingen – ziekenhuizen, medische praktijken, revalidatieklinieken, enz. – kunnen zich gratis aanmelden voor de conferentie via deze link.