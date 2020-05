Vijf sprekers, 1 missie: Verbeteren van de digitale zorgwerkplek

Steeds meer zorgorganisaties zoeken naar een nieuwe digitale werkplek of manieren om de huidige te verbeteren. Ook voor medewerkers die tot nu toe niet of nauwelijks een werkplek hadden, zoals de ambulante zorgmedewerker. Er zijn verschillende ontwikkelingen die zorgen voor deze toenemende behoefte aan een digitale werkplek, zowel maatschappelijk als binnen de zorgsector zelf.

Het verlenen van optimale zorg wordt bemoeilijkt door personeelstekorten in de zorg, die evenals de vergrijzing naar voorspelling zullen toenemen. In Nederland voorspelt de V&VN dat we in 2022 een landelijk tekort zullen hebben van 125.000 zorgprofessionals. Dit betekent dat zorgorganisaties op zoek gaan naar manieren om hun processen te stroomlijnen, te standaardiseren en om kosten te besparen – terwijl dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de zorg. Het rapport Zorg & ICT van Workspace 365 gaat dieper in op redenen voor zorgorganisaties om aan de slag te gaan met hun digitale werkplek.

Hoe verbeter je de digitale werkplek?

Een digitale werkplek omvat de gehele digitale ervaring van medewerkers in een organisatie. Om die reden heeft het raakvlakken met zowel IT, communicatie als HR. In de online sessie op 5 juni om 11 uur zullen de sprekers daarom advies geven over de volgende onderwerpen:

Visie en onderzoeksresultaten: Toekomst van de zorgwerkplek

Verbeteren van de Digital User Experience

Ongestoord veiliger digitaal werken

Maturity Model voor Service Excellence

Snel vinden van zorgprotocollen en informatie

Naast deze onderwerpen is er een rapport beschikbaar met de meest voorkomende uitdagingen bij zorginstellingen rond de digitale werkplek. Hierin komen onderwerpen als het vaak inloggen bij systemen, aansluiten van de werkplek op jongere medewerkers en het snel de juiste informatie kunnen vinden aan de orde.

Wie is verantwoordelijk voor de digitale werkplek?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld binnen zorgorganisaties. Het woord ‘digitaal’ leidt er vaak toe dat het project door de ICT-afdeling wordt gestuurd. Tijdens deze projecten ontdekken organisaties dat er veel raakvlakken zijn met het bestaande intranet, waardoor Communicatie en HR erbij betrokken worden. Om die reden is het verstandig om de kennis van de online sessie met alle stakeholders te delen, zodat jullie gezamenlijk keuzes kunnen maken over het verbeteren van de gehele digitale werkplek. Door de informatie te delen met elkaar zorg je dat alle processen, applicaties, communicatie en informatie samenkomen en harmonieus werken in één toegangspunt voor iedere medewerker.

Samen verbeteren we de zorgwerkplek: win een Chromebook

Naast goede sprekers is interactie belangrijk om gezamenlijk de ideale digitale zorgwerkplek te creëren. Aan alle deelnemers van de online sessie zullen wij om input vragen via de chat. De persoon met de beste vraag of suggestie wint een Chromebook! Let op: maximaal honderd deelnemers.

Meedoen aan de online sessie

Laat je inspireren en krijg handvatten om direct aan de slag te gaan met jullie digitale werkplek. Meld je nu aan voor de online kennissessie op 5 juni om 11 uur: 5 sprekers, 1 missie: verbeteren van de digitale zorgwerkplek.

Deelname aan de online sessie is kosteloos en heeft een maximum van 100 deelnemers. Komt het tijdstip niet uit? Meld je aan en ontvang de video.