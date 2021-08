3 manieren om zorg klaar te stomen voor nieuwe (digitale) normaal

Belangrijk om te beseffen is dat dit flinke impact heeft. Begin tijdig met het plannen en implementeren van infrastructuurverbeteringen die nodig zijn om de verschuiving naar digitaal te ondersteunen en de toename van de netwerkbelasting op te vangen. Voor de meeste zorginstellingen is extra bandbreedte een must om probleemloos met het nieuwe (digitale) normaal om te gaan. Meer digitale zorgconsulten vragen steeds meer van het netwerk.

Er moeten dus robuuste oplossingen moeten komen voor de stroomvoorziening, koeling, het monitoren en het IT-beheer. Zo wordt voorkomen dat het netwerk uitvalt. Ook de beste apparatuur en techniek zijn nutteloos als de verbinding wegvalt of als er beveiligingsissues optreden. Uitval van stroom of internettoegang tijdens een digitaal consult is in het beste geval een onhandig incident, maar in het slechtste geval misschien wel levensbedreigend. Uitval moet dan ook voorkomen worden.

Hieronder staan drie aandachtspunten voor de infrastructuurverbetering van uw organisatie. Zo is iedere zorginstelling voorbereid om betrouwbaar en veilig aan de eisen te voldoen als het gaat om de nieuwe norm binnen de gezondheidszorg.

1. Bouw redundantie in uw infrastructuur om verstoring van de patiëntenzorg tot een minimum te beperken

Als de verbinding tijdens een digitaal consult wordt verbroken, verliezen patiënten op zijn minst waardevolle tijd met artsen. Maar de gevolgen zijn nog ernstiger als de verbinding wegvalt wanneer chirurgen virtueel overleggen tijdens een operatie.

Het is een must om back-upstroombeveiliging rechtstreeks toe te voegen aan computers en andere netwerkapparatuur die consulten mogelijk maken. In grotere faciliteiten zoals verpleeghuizen kunnen bijvoorbeeld kleine desktop UPS-oplossingen (uninterruptible power supply) worden toegevoegd aan de pc’s. Goede stroomopties zijn onder meer desktop-, offline- of lijninteractieve UPS-eenheden.

IT-beheer moet ook deel uitmaken van de oplossing op desktopniveau. Het toevoegen van desktop KVM-switches ondersteunt privacy en naleving van de HIPAA-regelgeving. Met de switches kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen functies, waardoor ze een enkel toegangspunt bieden tot kritieke systemen en ervoor zorgen dat apparatuur veilig is.

2. Moderniseer verouderde IT-infrastructuur en netwerkkasten om hogere bandbreedtevereisten te ondersteunen en grotere datavolumes te verwerken

Zodra de werkstations worden ondersteund en zijn beveiligd, is het tijd om te denken aan het datacenter, netwerkkasten en serverruimten waarin de IT-apparatuur is ondergebracht. Gezien de extra bandbreedtevereisten die nodig zijn om digitale zorginitiatieven te ondersteunen, is het tijd om de oude stroom- en koelingsinfrastructuur opnieuw te beoordelen en zwakke punten of kwetsbaarheden te zoeken die moeten worden aangepakt. Hieronder staat een overzicht:

Stroom

Wanneer nieuwe servers, switches, routers en gateways worden toegevoegd, is het belangrijk om met name na te denken over de strategieën voor stroombeveiliging en stroomdistributie. Het is misschien het juiste moment om een upgrade te overwegen naar interactieve UPS-systemen met een hogere capaciteit, of zelfs een online UPS-systeem met dubbele conversie dat continue stroombewaking en stroombeveiliging biedt. Het kan ook dat stroomdistributie-eenheden (PDU’s) toegevoegd moeten worden, die extra stopcontacten bieden om nieuwe apparatuur te ondersteunen. Basis-PDU’s zorgen voor een betrouwbare stroomtoevoer naar ieder apparaat. Meer geavanceerde versies bieden extra mogelijkheden, waaronder de optie om op afstand de stroom van individuele activa te besturen en te bewaken, of indien nodig zelfs op afstand een server opnieuw op te starten.

Koeling

Alle nieuwe en extra IT- en telecomapparatuur genereren meer warmte. Daarom is het belangrijk om thermische beheeroplossingen in uw netwerkkast te overwegen. Veel precisiekoelsystemen zijn speciaal ontworpen voor netwerkkasten en kleine serverruimten en kunnen aan het plafond of in een rek worden gemonteerd om waardevolle vloerruimte vrij te maken voor IT-apparatuur. Moderne thermische beheeroplossingen zijn ontworpen voor zowel betrouwbaarheid als efficiëntie.

Monitoring

Voor ieders gemoedsrust is het mogelijk om stroom- en koelingsoplossingen aan te vullen met extra bewakingsmogelijkheden. Deze kunnen worden geleverd door een combinatie van slimme PDU’s, draadloze sensoren, lekdetectiesystemen en softwareoplossingen. Dergelijke oplossingen helpen potentiële problemen met de prestaties van de omgeving en apparatuur te identificeren en maken realtime response op problemen mogelijk, waardoor IT- of facilitair personeel een proactieve houding krijgt om apparatuur in bedrijf te houden en systeemuitval te voorkomen.

IT-beheer

Op rack- of netwerkkastniveau draagt het toevoegen van een serverconsole of gecentraliseerd beheerplatform bij aan de netwerkbeveiliging. Deze oplossingen beschermen tegen systeembrede uitval door een out-of-band (OOB) beheernetwerk te creëren dat gescheiden is van het productienetwerk en een enkel toegangspunt tot de OOB te bieden. IT heeft snel toegang tot de OOB om problemen op te lossen.

Organisatie apparatuur en opslag

Vergeet bij het nadenken over deze verbeteringen niet om na te denken over uw opslaginfrastructuur. Het kiezen van racks die een omgeving met een hogere dichtheid kunnen ondersteunen en een extra beveiligingslaag kunnen toevoegen, kan de flexibiliteit bieden die u nodig heeft om uw infrastructuur verder uit te bouwen.

3. Til uw infrastructuur naar hoger niveau

Naarmate de zorg digitaler wordt, wordt het vermogen om data te verwerken steeds belangrijker. Het verwerken van gegevens dicht bij de bron bevordert de veiligheid en efficiëntie, terwijl kosten en druk op de bandbreedte worden verminderd. Deze voordelen zijn van cruciaal belang, aangezien de hoeveelheid gegevens die elke dag moet worden verwerkt blijft stijgen.

Micro- en edge-datacenteroplossingen vereenvoudigen het proces van het implementeren van IT-infrastructuur op edge-locaties aanzienlijk. Deze geprefabriceerde oplossingen integreren IT-apparatuur, stroom, koeling, bewaking en soms zelfs brand blussen en back-upventilatie, waarmee al meteen een groot deel van het werk uit handen wordt genomen. Oplossingen variëren van compacte slimme kasten die ideaal zijn voor filialen tot volledige datacenters die tot tien racks aan opslagruimte bieden, waardoor faciliteiten de juiste hoeveelheid capaciteit kunnen toevoegen aan elk type edge-locatie.

Deze oplossingen kunnen zelfs worden toegevoegd aan een bestaand datacenter wanneer extra capaciteit nodig is, specifiek om toepassingen met hoge dichtheid te ondersteunen. Het toevoegen van op zichzelf staande rijen met capaciteit voor specifieke functies is doorgaans veel eenvoudiger vanuit een implementatieperspectief dan integratie in bestaande racks of kasten. Bovendien geeft het IT-managers de flexibiliteit om toegang te krijgen tot de vereiste kilowatt die nodig is.

Digitale zorg nieuwe normaal

Zorgaanbieders en hun IT-afdelingen hebben uitzonderlijk werk verricht door tijdens de pandemie snel te handelen en over te stappen naar digitale manieren van zorg aanbieden. Nu het stof van de wereldwijde crisis een beetje is neergedaald, is het duidelijk dat digitale zorgconsulten de nieuwe standaard zijn. En IT blijft een essentiële rol spelen bij het succes van deze oplossing.

Het goede nieuws is dat de toevoegingen, upgrades, retrofits of vervangingen van stroom-, koeling-, monitoring- en IT-beheerapparatuur, ook bijdragen aan de voortdurende groei van technologieën voor patiëntbewaking, IoMT en de opkomst van 5G. De digitale toekomst binnen de zorg is dichterbij dan ooit.