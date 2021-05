4 redenen om het technisch beheer van de infrastructuur uit te besteden

1. Complete ontzorging

Eigenlijk is het heel eenvoudig: als de beschikbare IT-capaciteit benut is en wordt overvraagd, kan een zorginstelling niet functioneren. Zonder een goede capaciteitsplanning, monitoring en periodieke updates, krijgt u vroeg of laat te maken met een ernstige verstoring. Of in sommige gevallen zijn IT-resources helemaal niet meer beschikbaar. In een omgeving waar het draait om mensen, wilt u dat absoluut vermijden en 24/7 beschikbaarheid en veiligheid garanderen. Bovendien laat een verouderde infrastructuur het niet toe om het maximale uit innovatieve applicaties te halen.

Door uw infrastructuur af te nemen als een dienst, bent u ontzorgd voor het beschikbaar houden van deze IT-dienst: u hoeft zich geen zorgen te maken over de hardware, de virtualisatielaag en alle bijhorende updates, bugfixes en upgrades. Zo creëert u zelf meer tijd voor zorginnovaties zoals domotica, e-health en robotica.

2. Meerwaarde creëren op functioneel niveau

Uw eigen IT-personeel wilt u kunnen inzetten waar zij het verschil kunnen maken. En dat is niét aan de technische kant van het datacenter, maar op functioneel niveau. Alle applicaties samen vormen het DNA van uw zorginstelling. In de toepassing van applicaties en oplossingen is de specifieke kennis van IT-specialisten het meest waardevol. Zij kunnen meerwaarde bieden door beter aan te sluiten bij het werkproces en door te innoveren.

3. Altijd een specialist in de buurt

Bepaalde specialistische kennis en specifieke vaardigheden heeft u absoluut niet dagelijks nodig in uw IT-team. Het is ook vaak niet haalbaar om alles te weten over uw volledige IT-omgeving. Door bepaalde IT-zaken te laten uitvoeren door specialisten die er dagelijks mee bezig zijn, heeft u altijd een specialist beschikbaar die uw omgeving kent. Zonder de kennis en expertise zelf in huis te hebben, kunt u zo toch steeds vertrouwen op uw infrastructuur. Ook wanneer mensen uit uw eigen team met vakantie of ziek zijn.

4. Goede opstap naar regieorganisatie

Door een deel van de technische infrastructuur uit te besteden, maakt u een start met het opzetten van een samenwerking met een partner die specifieke taken op zich neemt. Hiermee kunt u toewerken naar een IT-afdeling die meer een regie-functie heeft en de regie in handen houdt. Samen met een service delivery manager zit u in dat geval maandelijks aan tafel om volgende zaken scherp te stellen:

• Capaciteitsplanning

• Incidentbeheer

• Proactieve support

• Life cycle management

• Cost management

Inspelen op nieuwe zorginnovaties?

Neem contact op met onze consultants, zij geven u graag advies over hoe u kunt starten met innoveren en hoe u budget en mensen kunt vrijspelen om dit te realiseren met het Zorghuis van de Toekomst.

Hardware-innovatie in on-premises omgeving

Met SpaceHub Flexible Capacity neemt u de nieuwste HPE-oplossingen af in een pay-per-use-model. Zo brengt u de flexibiliteit van cloud naar uw on-premises omgeving en behoudt u de controle en veiligheid. SpaceHub Flexible Capacity kan onderdeel uitmaken van het Zorghuis van de Toekomst.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PQR.