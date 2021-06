5 innovatieve voorbeelden van e-health in actie – 2

Intensive care-teams op afstand ondersteunen

Tele-IC’s zijn een ander goed voorbeeld van hoe e-health de zichtlijn van artsen kan uitbreiden naar elk ziekenhuis in het land – of zelfs de wereld.

Onder leiding van een intensive care-team in een centrale bewakingsfaciliteit (vergelijkbaar met een luchtverkeersleidingscentrum) zorgen tele-IC’s ervoor dat patiënten op afstand worden bewaakt en naar de meest geschikte zorgomgeving worden overgebracht. Intensivisten en verpleegkundigen in de centrale hub worden ondersteund door camera’s, telemetrie en geavanceerde datavisualisatie om hun collega’s aan het bed te helpen, waar ze zich ook bevinden. Kunstmatige intelligentie en algoritmes waarschuwen zorgverleners voor vroege indicaties van verslechtering van de patiënt, zodat ze snel kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.

Tele-IC oplossingen hebben in verschillende landen een rol gespeeld bij het verlenen van acute zorgondersteuning, wanneer de IC’s onder druk stonden vanwege het aantal coronapatiënten. Vóór de pandemie hebben tele-IC’s hun waarde al bewezen bij het oplossen van tekorten aan IC-personeel. Via een tele-IC’s kunnen intensive care-teams in Australië bijvoorbeeld patiënten in een Amerikaans ziekenhuis monitoren om de belasting van de nachtdient te verminderen. Nu COVID-19 een blijvende stempel heeft gedrukt op de gezondheidszorg, zal de komende jaren waarschijnlijk een verdere uitbreiding van tele-IC-programma’s over de hele wereld te zien zijn.

Patiënten volgen met draagbare biosensoren

Hoe gaat patiëntbewaking op afstand zich verder ontwikkelen? De verwachting is dat draagbare sensoren een groot deel van het antwoord kunnen zijn. Deze sensoren worden op de borst gedragen en kunnen vitale functies zoals ademhalingsgegevens en hartslag meten en verzenden, evenals andere patiëntgegevens zoals houding en activiteit.

Na de uitbraak van COVID-19 en het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, hebben ziekenhuizen veel baat gehad bij het gebruik van draagbare sensoren om patiënten op speciale COVID-19-afdelingen nauwlettend te volgen zonder het personeel bloot te stellen aan onnodige risico’s. Maar de toepassing reikt veel verder – van laag-risicosituaties in het ziekenhuis tot aan het huis van mensen.

In Nederland heeft Philips onlangs een nieuwe draagbare sensor gelanceerd die artsen kan helpen patiënten te volgens tijdens de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie. De sensor verstuurt veertien dagen lang elke vijf minuten vitale gegevens van de patiënt naar het ziekenhuis.

Op de lange termijn kunnen draagbare sensoren ook ondersteuning bieden voor monitoring op afstand van chronische ziekten zoals COPD als de zorg naar huis wordt verplaatst. De mogelijke voordelen zijn duidelijk: meer comfort voor de patiënt, lagere zorgkosten en de mogelijkheid om eerder in te spelen op verslechtering van de patiënt om vermijdbare heropname in het ziekenhuis te voorkomen.

Aanstaande moeders op hun gemak stellen via bewaking op afstand

Een groep die baat zal hebben bij nieuwe bewakingstechnologieën zijn zwangere vrouwen, vooral degene die risico lopen op complicaties. De waarde van prenatale zorg op afstand is duidelijker geworden door de pandemie 4.

Door gebruik te maken van een draadloze sensor of monitor, kunnen zorgverleners de vitale functies van zowel moeder als baby op afstand volgen om onnodige fysieke interacties te verminderen. De aanstaande kunnen deze monitor of sensors zelfs onder de douche dragen of terwijl ze slapen.

Na de pandemie verwachten we een verdere acceptatie van verloskundige bewaking op afstand, waardoor vrouwen met een hoog risico meer gemoedsrust krijgen terwijl ze nauw contact blijven houden met hun zorgverleners.

Mondgezondheid bevorderen via virtueel tandartsbezoek

Op de lijst van voorbeelden van e-health die door COVID-19 zijn versneld, mag tele-tandheelkunde niet ontbreken – omdat het precies het soort gemak en toegang biedt die de moderne zorgconsument gewend is.

Tele-tandheelkunde biedt patiënten de mogelijkheid om een tandarts te raadplegen via een mobiele app, zonder de deur uit te hoeven of een afspraak te maken. Door foto’s met een hoge resolutie van hun tanden te delen en specifieke problemen te markeren, kunnen ze een persoonlijke beoordeling en praktisch advies krijgen voor voortdurende verbetering van hun mondgezondheid.

Voor tandheelkundige professionals, van wie velen na de pandemie zijn overgestapt op virtuele consulten, biedt tele-tandheelkunde een manier om tussen de bezoeken door in contact te blijven met patiënten, waardoor ze bijvoorbeeld tandvleesaandoeningen kunnen volgen.

Eenvoudige toegang tot e-health

Ondanks het potentieel van deze en andere voorbeelden van e-health om de toegang tot zorg te verbeteren, ongeacht waar de patiënten wonen, heeft de pandemie ook zorgen aangewakkerd dat grote delen van de bevolking mogelijk worden uitgesloten omdat ze geen toegang hebben tot een betrouwbare internetverbinding 5.

Daarom is het belangrijk dat innovaties op het gebied van e-health worden ondersteund door toegang tot zorg vooral in achtergestelde gemeenschappen.

Met dat doel voor ogen hebben we een in de VS gebaseerd concept ontwikkeld, het Virtual Care Station. Door een e-health-omgeving die virtuele zorgdiensten levert op handige buurtlocaties te plaatsen, zoals een winkel of gemeentehuis, kunnen patiënten vanuit een privékamer chatten met een zorgverlener. Het Virtual Care Station is voorzien van een camera, verlichting en luidsprekers van hoge kwaliteit – allemaal specifiek ontworpen om de zorgverlener te helpen een goed beeld te krijgen van het aandachtsgebied van de patiënt, zoals een wond of huidprobleem.

