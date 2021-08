Alle ogen op Watcherr – Impact en positieve verandering in ouderenzorg

Pouders (1979) komt uit een familie van medici en wist al vroeg dat hij een carrière in de medische wereld wilde. Hij studeerde aanvankelijk fysiotherapie en deed werkervaring op in een woonzorgcentrum. Het was daar dat hij zijn Eureka-moment beleefde dat hem naar de studie Gerontologie en een latere carrière in de gezondheids- en dienstensector zou leiden.

Verwijzend naar het intensieve karakter van de ouderenzorg, herinnert Pouders zich een ontmoeting met een zieke Belgische parachutist uit de Tweede Wereldoorlog, met zijn medailles en baret trots uitgestald op zijn nachtkastje. “Op dat moment van nood, was hij er voor ons geweest, maar waar was ik toen hij mijn hulp nodig had?”

Op 22-jarige leeftijd wist Pouders welke richting hij uit wilde met zijn carrière en op 23-jarige leeftijd zorgde zijn ondernemende aard en zijn drang om impact te hebben ervoor dat hij een banklening zocht om het bejaardentehuis te kopen waar hij had gewerkt.

Verkeerde blik op zorg

Pouders is duidelijk over ‘leeftijdsdiscriminatie (ageism)’ en careism, netelige kwesties in onze samenleving die voortdurend moeten worden herbekeken en uitgedaagd als we deze vooroordelen willen veranderen. “De manier waarop we naar zorg kijken is verkeerd, wat we niet willen weten, daar kijken we te weinig naar. Dat deel van de levenscyclus moeten we veranderen.”

Hij wijst hierbij op de terughoudendheid van de westerse samenleving om de complexe en gevoelige aard van de zorg voor onze senioren onder ogen te zien. Sinds 2001 heeft Pouders zich volledig toegelegd op Gerontologie. Op een bepaald moment exploiteerde hij 18 zorgcentra en vanaf 2010 was hij een gerenommeerd consultant voor de zorgsector in België geworden.

Frederick Pouders: “De manier waarop we naar zorg kijken is verkeerd, wat we niet willen weten, daar kijken we te weinig naar.”

In 2019 werd Pouders benaderd door Nikolai Stevens, met een gelijkaardige professionele achtergrond, die investeerders zocht en een partnerschap om het prototype van wat later Watcherr zou worden, verder te ontwikkelen. “Ik was altijd op zoek naar vitale informatie om de zorg te kunnen optimaliseren,” zegt Pouders. “Ik vroeg me af: waar ligt de grens van ons menselijk kunnen, en vanaf waar moet technologie dit ondersteunen.”

Verandering tot stand brengen

Gedreven door passie en de wens om verandering tot stand te brengen, herkende Pouders Stevens’ vastberadenheid en samen vonden ze een gemeenschappelijke basis om verder te groeien en te slagen. Pouders was de eerste externe investeerder. Hij richtte zich voortaan fulltime op de ontwikkeling van een zelf gefinancierd prototype.

Pouders stak gedurende twee jaar al zijn energie in Watcherr om het concept te kunnen lanceren en de eerste klanten binnen te halen. De coronapandemie bracht een paar onverwachte uitdagingen en vertragingen mee, zoals het tekort aan de productie van microchips die cruciaal is voor de productie van het apparaat.

“Dagen werden weken en zelfs maanden maar COVID-19 gaf ons de tijd om het team, dat nu 18 man sterk is en nog groeit, te versterken. Tevens was er tijd om onze roadmap verder te ontwikkelen.” Zo was het mogelijk gegevens te verzamelen met de nadruk op profiling voor een optimaal gebruik van het apparaat en dus voor het bijdragen aan big data.

Wat doet Watcherr?

De Watcherr biedt oplossingen voor een verscheidenheid aan moeilijk te identificeren problemen, en helpt ze te definiëren en aan te pakken. De belangrijkste functie van de Watcherr is het verstrekken van gedetailleerde, gepersonaliseerde gegevens over de fysieke en gedragspatronen van de betrokkene aan het personeel in een zorgomgeving, zodat zij de aard van oproepen, signalen en waarschuwingen correct kunnen identificeren. Op zijn beurt maakt dit nauwkeurige, geïnformeerde communicatie mogelijk met de familie – zowel over het welzijn als over de moeilijkheden van hun dierbaren.

De Watcherr dient als noodsysteem met tracering van locaties, zowel binnen als buiten. Het maakt hiervoor gebruik van geavanceerde algoritmes, data-analyses en zelflerende systemen om de benodigde gegevens te verzamelen.

Snel, accuraat helpen

Het systeem is in staat om vallen, onregelmatige gezondheidspatronen en gezondheidsafwijkingen te detecteren en kan locaties traceren. Zodra dergelijke incidenten zich voordoen, wordt er onmiddellijk een automatische waarschuwing verzonden naar de mobiele app van Watcherr op de mobiele telefoon van de zorgmedewerker, zodat hij/zij de bewoner snel en accuraat kunnen helpen.

Het Watcherr-systeem is uniek in het vroegtijdig detecteren van risicovolle gebeurtenissen (zoals een val) in plaats van enkel erop te reageren. Watcherr moet als innovatie in de gezondheidszorg een oplossing bieden voor cliënten om ziektes of afwijkingen in gezondheidspatronen op te sporen en heeft twee awards gewonnen, de IFAH: Top 100 healthcare visionaries en de top 50 healthcare companies.

“Als we vooruitkijken is Tequinity klaar om internationaal te gaan met Watcherr en om samen te werken met overheden om kennis als een dienst aan te bieden”, besluit Pouders. “De feedback tot nu toe is sterk, met medewerkers in assistentiewoningen die duidelijke verbeteringen melden in het leveren van efficiënte service en accurate medische rapportage. De strategie om Watcherr internationaal te positioneren wordt ondersteund door het geloof van de oprichters in het apparaat en de passie, tijd en energie die ze in de ontwikkeling en lancering ervan hebben gestoken. “Zakendoen is als liefde. Je moet gepassioneerd zijn maar niet opdringerig en je moet leveren wat je belooft.”

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Tequinity.