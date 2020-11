Als het netwerk de levensader van de zorg wordt

Er gebeurt al heel veel op het gebied van digitale innovatie: van op afstand gestuurde operaties via 5G tot het ontwikkelen en ondersteunen van applicaties voor patiënten. Op die manier wordt het zwaarbelaste systeem verlicht en krijgt de ‘as-a-service’-generatie de diensten waar ze om vraagt.

Zorginstellingen verbinden steeds meer medische apparatuur en andere IT-hulpmiddelen aan hun digitale omgeving. Toch ontbreekt er vaak één stukje in hun technologiepuzzel dat van cruciaal belang is: een flexibel en robuust netwerk. Meer dan ooit is betrouwbare en veilige connectiviteit belangrijk om de kloof tussen IT, patiëntenzorg en de behoeften van de business te overbruggen.

Voorbereiden op IoT-tijdperk

IT-teams in zorginstellingen hebben te maken met veel uitdagingen. Verschillende netwerkbesturingssystemen, hardware die maximaal wordt belast en complexe softwarelicenties die een goede werking van beter verbonden en betrouwbare netwerken in de weg staan. Bovendien moeten ze werken met steeds krappere budgetten. Precies dat gebrek aan continue investeringen maakt dat IT-teams met verouderde netwerken opgescheept zitten die niet doen wat er van ze verwacht wordt.

En dat terwijl de verschuiving naar gepersonaliseerde gezondheidszorg een grotere afhankelijkheid van mobiele apparaten en apps met zich meebrengt. Ook slimme, verbonden apparaten worden steeds meer gemeengoed dankzij hun voorspellende en analytische mogelijkheden. Dit dwingt ziekenhuizen om hun oude netwerkinfrastructuur onder de loep te nemen. Want om de explosieve groei van IoT-apparatuur bij te houden, moeten organisaties in de gezondheidszorg hun netwerk dringend upgraden.

Zo’n stap heeft onder meer het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk gezet. Dat heeft het vaste en draadloze netwerk volledig vernieuwd. Mobiel werken is er nu de standaard, zonder in te boeten op betrouwbaarheid en veiligheid. Het Nederlands Kanker Instituut heeft zijn netwerkarchitectuur en datacenter ingrijpend veranderd. Voor onderzoekers en clinici is zo een moderne werkplek gecreëerd die hen optimaal in hun werkzaamheden ondersteunt. Leveranciers zoals Aruba kunnen hier hun kennis van netwerken bijdragen, zoals de impact van vernieuwing op processen en werknemers.

Taken verlichten door automatisering

Automatisering zal de manier waarop zorgorganisaties de patiëntenzorg optimaliseren fundamenteel veranderen. Artsen kunnen hun consulten bijvoorbeeld opnemen en de gegevens via spraakherkenning uploaden. De tijd die in het bijhouden van patiëntendossiers gaat zitten, kan zo drastisch omlaag. Artsen kunnen hun patiënten de volle aandacht geven en volledig focussen op het gesprek en de diagnose.

Klinkt mooi, al die nieuwe apparaten en diensten. Maar dan moeten zorgorganisaties ervoor zorgen dat deze tools goed hun werk kunnen doen. Dat vraagt om een ingewikkeld web van bekabelde en draadloze verbindingen. Daarbij zijn netwerken in een ziekenhuisomgeving zeer gecompliceerd. Met zo’n zwaar belast netwerk moeten IT-managers continu zicht hebben op de status van het netwerk om direct en snel een diagnose te kunnen stellen en eventuele problemen op te lossen.

Robuust netwerk

De (r)evolutie van het huidige gezondheidszorgsysteem ligt besloten in de verbinding met het internet. Een robuust netwerk biedt daarbij een cruciale basis. Want zonder zo’n goed beveiligd netwerk kan de gezondheidszorg niet goed automatiseren en innoveren, of ervoor zorgen dat het personeel weer aan zorgen toekomt.