Ascom: vendor lock-in versus openheid

Om een gezonde mix te houden tussen wat Ascom zelf kan leveren en producten die erop aansluiten, moeten we open zijn. Je wil en kan niet alles zelf ontwikkelen. Op basis van strategisch partnership maken wij integraties met een brede selectie aan partnerproducten en -diensten die wij ook zelf verkopen, implementeren, beheren en bedienen. In de wereld van medische technologie is die openheid en de bereidheid daartoe echter nog niet overal gemeengoed. Aan ons portfolio en aantal integraties is te zien dat wij nu meer open zijn dan ooit.

Tegenwoordig kiezen organisaties voor een complete ICT-toepassing waarbij zowel hard- als software benodigd is binnen de driehoek ICT – Gebouw / Huisvesting en (Medische) Techniek – Zorg. Software maakt het mogelijk om tussentijds functionele verbeteringen en verrijkingen door te voeren. Maar dat moet je dan wel kunnen borgen en beheren. Bovendien draait software meestal op een besturingssysteem dat je regelmatig moet updaten.

Centraal beheren

Als een softwarematige oplossing servers, koppelingen, inlogaccounts, functioneel beheer en dergelijke vereist, dan wil je dit ook centraal kunnen beheren. Zo zie je dat organisaties door de jaren heen eenmalige keuzes hebben gemaakt bij een nieuwbouw of verbouw, maar op organisatieniveau nu met een diffuus landschap zitten dat moeizaam te beheren of uit te breiden is. Om die reden hebben we geïnvesteerd in ons Healthcare Platform, een basis met veel keuze- en integratiemogelijkheden.

Ascom heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar Healthcare Platform, een basis met veel keuze- en integratiemogelijkheden.

Hoe kun je openheid dan zien binnen zo’n platform? We kunnen aan de klant voorstellen: geef ons je protocol en we bouwen het in. Maar dat is geen echte openheid. Een mogelijkheid die meer vrijheid, of eigenlijk meer spreiding van risico biedt, is het gebruik van API’s, de Application Programming Interfaces. Hiermee geven wij een derde partij de mogelijkheid om van ons systeem gebruik te maken. De grootste mate van openheid van een systeem bereik je door te ontwikkelen volgens (wereldwijde) standaarden.

Voordelen standaarden, openheid

Standaarden leiden tot simplificering van integraties en vermindering van onderhoud. Een voorbeeld is Digistat. Deze software is binnen het Ascom Healthcare Platform het koppelvlak voor medische apparatuur. Voor Digistat bestaan nu meer dan 250 software drivers voor velerlei apparatuur van verschillende fabrikanten, waaronder Philips, GE Healthcare, Hamilton, Arcomed, Dräger, B. Braun en CareFusion. Zelfs binnen één leverancier hebben we soms meerdere drivers afhankelijk van het type apparaat. Stel je nou eens voor dat je deze unieke drivers kunt vervangen door een beperkt aantal standaarden?

Voor zorgorganisaties leiden standaarden tot minder risico’s bij het koppelen van systemen. De gemiddelde prijs kan naar beneden, wat een lagere drempel is om een extra koppeling te maken. Meer koppelingen kunnen zorgen voor een betere ondersteuning van de workflow en de patiëntveiligheid. Ook kun je makkelijker data verzamelen die te gebruiken zijn in een clinical decision support system (CDSS). Zoals in het Slingeland ziekenhuis waar slimme medische sensoren lichaamsfuncties registreren en als afzonderlijke parameters als early warning scores tonen in één overzichtelijk dashboard en op de smartphone van de zorgverlener.

Ook voor leveranciers hebben standaarden een voordeel. Er is minder onderhoud nodig en de kwaliteit gaat omhoog. Ook zijn er betere afspraken te maken over interoperabiliteit en performance, wat een must is in de MDR die op 26 mei a.s. in werking treedt.

Vanuit diverse rollen in binnen- en buitenland heeft Hans Rehorst brede ervaring opgedaan in het slaan van bruggen tussen de veranderende zorgmarkt en R&D. Zijn ambitie is om oplossingen te creëren die zo goed mogelijk beantwoorden aan specifieke processen en gebruikerswensen. Zowel op basis van Ascom hardware, software en diensten als die van partners.