De podcast: ook goed voor promotie e-health

Podcasts zijn momenteel razend populair. Tot vele honderdduizenden on demand volgers en vaste live) radio-uitzendingen aan toe. Je vindt ze op tal van algemene nieuwswebsites, Facebook, speciale doelsites voor geïnteresseerden en er zijn ook diverse apps voor die helpen om de Podcast(s) in jouw smaak te vinden. En sommigen maken er hun broodwinning van.

Podcasts zijn er ook in serievorm. Naast onderwerpen bij sport en in het nieuws ook crime / opsporing verzocht door de politie, achtergrondreportages, gezondheid, politiek, welzijn, hobby, geloof, live radio, onderwijs, reisverslagen, nieuwe behandelmethoden, praatgroepen over ziekten of aandoeningen en creatieve kunstvormen. Een goede Podcast engageert de luisteraars tot het volgen van deze en de nog komende uitzendingen.

Ontstaansgeschiedenis

De term podcast is een samentrekking van iPod en broadcast. Adam Curry was er anno 2007 in Nederland met een dergelijk type uitzending ook al van de partij.Aanvankelijk groeide het medium Podcast als kool. Men sprak zelfs van ‘The Podcast is killing the radiostar’. Na een decennium zakte de belangstelling echter in.

Momenteel is er sprake van een ware revival. Dat is niet voor niets, want het maken en uitzenden / rondsturen heeft een aantal belangrijke voordelen.

Zo kan de luisteraar tussentijds andere dingen doen zoals, werken, sporten, hobbyen, koken etc. Geen video maakt de te streamen of verzonden bestanden een stuk compacter. Ook geen gedoe met cameraschuwe mensen en allerlei video-opstellingen.

Je zit niet vast aan geprogrammeerde (live) uitzendtijden. Een podcast staat op een website of een bepaald platform en de maker bepaalt zelf de frequentie en tijd van plaatsing.

Populaire podcasts worden op grote schaal gevolgd door luisteraars die zelf bepalen waar en op welk tijdstip zijn aanhaken. Er zijn regelmatig thematische vervolgseries. Bijvoorbeeld opsporingsprogramma’s, discussies over gezondheid en welzijn of beleidsonderwerpen.

Je kunt gemakkelijk andere (interessante) personen in jouw podcasts betrekken. Niet alleen interviews of vraaggesprekken on the spot, maar ook live via de smartphone of Skype in het Podcastprogramma halen.

De investeringen zijn relatief laag en de bediening plus handigheid in het maken zijn een stuk eenvoudiger te leren dan bij videoclips en vloggen.

De podcast in e-health

Een goed voorbeeld van een online-podcast is de BNR-reportage van Kelly Nijhof over e-health. Aan het woord komen Myrah Wouter, senior adviseur bij Nictiz, een expertise centrum voor eHealth en Floor Sieverink, promovenda op de Technische Universiteit van Twente. Het motto is: ‘Digitalisering in de zorg lijkt een sprong te maken. Wat moet er nog allemaal gebeuren voordat e-consulting en healthapps veilig te gebruiken zijn. BNR heeft een hele serie over gezondheid en technologie.

Als tweede BOBcast 2! Op de intensive care van e-Health: het zorgsysteem met zwaar overgewicht van PodNL. Deze Podcast gaat over verandering en innovatie in de zorg en hoe het zorgsysteem dit tegen werkt en het virtuele ziekenhuis.

RTV Oost kwam met E-health: ontwerpers maken ingewikkelde technologie toegankelijk voor iedereen. Dankzij e-Health verplaatst de zorg zich steeds meer van de dokter en het ziekenhuis naar thuis, bij de patiënt. Maar hoe zorg je dat ingewikkelde medisch-technologische oplossingen simpel genoeg zijn om zelf thuis te gebruiken? Creatieve ontwerpers spelen daar een grote rol in.

Als laatste noemen wij het groeiende aantal podcasts over duurzaamheid.

Hoe zelf te beginnen?

Dat is een stuk eenvoudiger dan verwacht. Wie redelijk tot goed kan spreken en storytellen gaat met enige handigheid zo aan de slag. Start eerst eens met het beluisteren van door andere gemaakte podcasts. Vervolgens gewoon doen. Menigeen heeft meer talent dan hij of zij denkt!

Dan de story: gaat het om een presentatie of een interview? Van te voren goed uitschrijven wat je precies wil bereiken. Een storyboardje of klein scriptje kan daarbij goed helpen. Hierna komt de opmaak. Daar horen natuurlijk een pakkend (intro-, achtergrond-)muziek, een jingle en geluidseffecten bij.

Opname en studiootje

Voor de opname heb je een recordertje nodig. Een smartphone met opname-app kan dat al. Beter is echter een handmodel audiofieldrecorder met meerdere audiokanalen en opslag op een SD-kaart. Een tablet, iPad of notebook kan dat ook met een soundeditor-app of -programma. Kies bij de microfoon voor een speciaal podcast-, interview / spraak- of dasspeldtype.

Lekker luxe, ook niet duur en prima klinkend werkt een hardware Podcaststudio. Een model zoals de RodeCaster Pro voorziet in de input van vier microfoons (hoogwaardige voorversterking), de computer, smartphone en Skype. Elk input is voorzien van een schuifregelaar voor het volume. Nog mooier is de aanwezigheid van een verlicht gekleurd drukknoppen-paneel met onder elke kleurknop een (ook zelf in te laden), muziekje, jingle of geluidseffect.

Die stemmige muziekjes haal je uit audiobibliotheken op Internet maar je kunt ze ook zelf met componeersoftware en loops aanmaken. Ook dat is een stuk eenvoudiger dan gedacht.

Direct of montage

Na wat verworven handigheid en opgedane ervaring kan je met een mobiele Podcaststudio al direct een goed klinkende Podcast aanmaken. Zelfs meteen (streaming) uitzenden.

Is er nabewerking nodig dan zet je het geluidsbestand op de tablet, notebook of PC en gaat aan het oppoetsen met een software soundeditor. Bijvoorbeeld het gratis Audacity. Je knipt en plakt de Podcast op maat en verhaalvolgorde, past het volume waar nodig aan, haalt de fouten, versprekingen en stoorgeluiden er uit, voegt jingles en geluidseffecten toe.

Rest nog de export naar een .MP3 of. WAV-audiobestand. Voor de montage heb je audio-editor- software (Bijvoorbeeld Audacity) en computer of tablet nodig.

Uploaden

Tot slot het uploaden naar een gebruikerswebsite. Welke aanbieder voor jou de beste podcast-host is hangt van het beoogde luisterpubliek af. Gewoon eens rondkijken en informeren.

Bekende hosts voor online podcasts zijn SoundCloud, Lybsyn, Blubrry, iTunes, Spotify, Google Podcasts en Podbean. Natuurlijk kan je ook Facebook inzetten of zelf gaan hosten vanaf een eigen (media-)server. Geen Dropbox of GoogleDrive gebruiken. Dat werkt niet goed.

De Podcast biedt een aantrekkelijke en eenvoudig uit te voeren vorm van gezondheidscommunicatie. De kosten zijn relatief laag, de acceptatiegraad en het aantal geëngageerde volgers liggen hoog, het medium valt snel en eenvoudig te maken en kent tal van toepassingsgebieden. Gewoon eens uit proberen!