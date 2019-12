Bedank je digitale vraagbaak. Het is de dag van de digicoach!

Ik weet nooit hoe ik in Excel van een te brede pagina toch 1 pagina kan maken om te voorkomen dat er tientallen lege pagina’s uit de printer rollen. Die functie heb ik net niet vaak genoeg nodig om hem te onthouden en daarom vroeg ik het vaak aan mijn secretaresse. Toen ik dat naar eigen gevoel al te vaak gevraagd had ging ik het Googlen. Dat kost allemaal tijd, kostbare tijd. Collega’s in de zorg springen ook op die manier voor elkaar in. Ze helpen elkaar eindeloos geduldig, digitaliseren de geschreven rapportages voor elkaar, maken de verplichte e-learning en helpen in het ECD. Dat kost tijd. Kostbare tijd die niet naar cliënten gaat.

We hebben op het gebied van IT wel een ontwikkeling doorgemaakt tussen het genoemde onderzoek in 2012 en 2019. We hebben snellere wifi, betere systemen, snellere programma’s, meer geheugen op de schijf en meer kennis over hoe dingen makkelijker kunnen. ICT maakt veel werkzaamheden gemakkelijk, en sommig werk overbodig. Het zorgt voor concurrentie en innovatie op diensten, producten en processen. Maar de digitale vaardigheden blijven nog ver achter. De standaardcomputercursussen worden in veel organisaties al jaren niet meer aangeboden. In de opleiding van nieuwe zorgprofessionals is digitale vaardigheden een keuzevak. Wat vaak niet gekozen wordt omdat de jongeren denken dat ze al vaardig genoeg zijn maar wat in de praktijk op de zorgwerkplek helaas niet het geval blijkt te zijn.

To the rescue

Maar er zijn gelukkig altijd mensen die hun collega’s te hulp schieten. Helden, zorgzorro’s, digiweten, digislimmerds, zorg-nerds die klaar staan met die handige tips. Bij wie je zonder je te schamen terecht kan met je digitale vragen. Die de applicaties tot in de kleinste puntjes beheersen of anders over digitaal doorzettingsvermogen beschikken en het tot op de bodem uit gaan zoeken. Er zijn zo’n 200 digicoaches in de zorg die er speciaal voor opgeleid zijn, maar er zijn nog meer mensen die het gewoon doen. Uit intrinsieke motivatie en met een natuurlijke gave.

En vandaag, 17 december, is de dag dat we alle soorten digihelden gaan bedanken. Voor het geduld dat ze tonen en de eindeloze hulpvaardigheid. Het is de dag dat we ze de waardering geven die ze verdienen en ook een beetje sorry zeggen voor de tijd die we hen kosten. (En het leuke is, het mag ook 18 december nog!).

Wie is jouw formele of informele digicoach?

En wat ga je doen om ze in het zonnetje te zetten? Deel het op LinkedIn, Twitter en maak ze zichtbaar. Mijn digiheld is @Else van der Plaats. Innovatie-adviseur bij ’s Heeren Loo. Ze is enorm digitaal vaardig, kent de applicaties en heeft zoveel digitale nieuwsgierigheid dat ze steeds op zoek gaat naar nieuwe manieren waarop iets makkelijker kan. Ze heeft altijd nieuwe tips voor mijn digitale ‘Oh, kan dat ook zo!?’- nieuwsbrieven en stapt direct naar de ICT-collega’s als nieuwe oplossingen niet prettig werken voor haar of collega’s. Else, bedankt!

Zelf doen

Maar we mogen niet op deze digitale zorg-zorro’s blijven leunen. Iedereen is verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn eigen vaardigheden. Dus digicoaches, help ons het zelf te doen. Help ons met trucjes die we kunnen onthouden. Help ons met briefjes waar we de antwoorden op meest gestelde vragen noteren. Stimuleer ons bij te blijven en het beste uit ons zelf te halen voor onze eigen werkzaamheden en de taken waarbij we de client digitaal ondersteunen. Alleen dan zijn we in staat om de snelle digitale ontwikkelingen de baas te blijven. En worden we zelf digihelden! Dat scheelt ons tijd. Kostbare tijd.

Bron UT