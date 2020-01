Continu verbeteren én baas blijven over eigen data met VBHC

Er is nog een wereld te winnen in de zorg als we meer data aan elkaar koppelen, zo leerden we in het vorige deel van deze podcastserie. Die data verzamelen we steeds vaker zelf; een fenomeen dat ook wel Value Based Healthcare wordt genoemd. Als we deze data op de juiste manier gebruiken, dan zijn er ongekende mogelijkheden om de zorg zowel betaalbaarder, effectiever als veiliger te maken.

Value Based Healthcare wil zeggen dat je als patiënt of cliënt eigenaar bent van je eigen data én dat je je eigen data van waarde kunt voorzien. Dat betekent bijvoorbeeld je bloeddruk en je hartslag meten, je gewicht bijhouden, je uithoudingsvermogen in kaart brengen en deze gegevens vervolgens ook delen met de huisarts. Mocht een van de waarden niet in orde zijn, dan is een Skype-gesprek met de huisarts gemakkelijk in te plannen. Ook hoeven mensen na een operatie minder lang in het ziekenhuis te verblijven. Dat is niet alleen een kwestie van efficiëntie. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat patiënten thuis het best herstellen. Mits de uitvoering goed is, is Value Based Healthcare dan ook goed voor iedereen.

Apps zorgen voor innovatie

Sinds de introductie van de smartphone is het aantal apps waarmee je je stappen kunt tellen, je slaap in de gaten kunt houden en je sportprestaties kunt bekijken enorm toegenomen. Dat is een goede ontwikkeling, want het zijn innovaties die inzicht geven in de manieren waarop mensen hun eigen gezondheidsdata genereren en beheren. Er is ook een nadeel aan verbonden. De meeste bedrijven die dit soort apps aanbieden, willen maar al te graag onze data hebben. Bovendien is er veel kaf tussen het koren en is het belangrijk dat je meet wat je wilt meten. Wanneer is mijn conditie optimaal bij mijn specifieke gewicht en bloeddruk? Wanneer moet er toch even een arts naar kijken?

Waar blijven je data?

In het ideale geval slaan de commerciële wereld en de medische wereld de handen ineen. Die eerste zorgt voor de innovatie terwijl de medische wereld al veel data beschikbaar heeft en kan bepalen of iets goed is of niet. Als je medisch specialist toegang heeft tot de gegevens die jij verzamelt en die combineert met je bestaande medische gegevens, kan hij je adviseren. Dan moet je wel kunnen bepalen wie toegang heeft tot je data. Die wil je misschien wel bij je huisarts hebben, maar niet bij Google, Apple, of bij je verzekeraar.

Commerciële bedrijven zorgen voor innovatie, maar hoe voorkomen we dat Silicon Valley straks al onze data heeft? En hoe moet de zorg zich ontwikkelen om tot echte Value Based Healthcare te komen? Je hoort het in het vierde en laatste deel van de podcastreeks ‘Software versterkt de mens’.