CO+START: een coschap voor AI-startups

De Zorgambassade is vorig jaar begonnen als een denk- en doetank voor de zorg en heeft als doel om barrières voor innovatie in de zorg te verminderen door 1) jaarlijks 16 zorgprofessionals te selecteren die aan 4 concrete opdrachten werken om innovatie in de zorg te versnellen, 2) een netwerk te vormen van allerlei disciplines in de zorg om samenwerking te bevorderen. Gemiddeld 4 tot 8 uur per week werkte het team aan de opdracht, vrijwillig en naast hun baan in de zorg.

Barrière AI-startups

Het team deed grondig onderzoek – ze spraken diverse AI-startups, ziekenhuizen en vele andere stakeholders – en daar kwam een duidelijke barrière naar voren. AI-startups ontwikkelen vaak mooie producten, maar die vaak nog onvoldoende aan op de behoefte van de praktijk.

Hoe komt dat? Mede omdat AI-startups vaak moeilijk een voet tussen de deur in het ziekenhuis krijgen, waardoor ze – in de ontwikkelingsfase – geen ruimte hebben om hun AI-model te testen, optimaliseren en passend te maken in de patient journey of work flow van de arts.

CO+START: meekijken in praktijk

Daarom heeft het viertal Zorgambassadeurs de CO+Start ontwikkeld. Het filmpje hieronder legt kort het concept uit. CO+Start moet AI-startups helpen om in een vroeg stadium mee te kijken in de praktijk. Je kunt het eigenlijk zien als een coschap voor developers. Op deze manier kunnen AI-startups hun product sneller relevant maken voor de praktijk.

De eerste CO+Start vond plaats in oktober binnen SEIN, een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Binnen de klinische epilepsiezorg is het lezen van EEG’s (de registratie van de hersenactiviteit voor diagnose) een enorm arbeidsintensief proces. Hoe mooi zou het zijn als je straks met behulp van AI dit proces kunt verkorten? De AI-startup Cascar wilde zich wel in dit taaie vraagstuk vastbijten. In één ochtend spraken ze een laborant, physician assistant en een neuroloog om een indruk te krijgen van de workflow en datastromen.

Zo werd een berg aannames omgezet in waardevolle inzichten. Cascar zag onder andere op welk moment welke data werd verzameld, hoelang het duurt om een EEG te lezen en hoe collega’s onderling tot consensus komen als het gaat om een diagnose. Dit hielp de ondernemers om te beoordelen wat ze voor een organisatie zoals SEIN kunnen betekenen; wat de eerste stappen zijn voor mogelijke samenwerking.

Plannen voor 2022

Roosmarijn en Ditte hebben ervoor gekozen om de CO+Start als organisatie verder op te bouwen. In de toekomst zullen andere zorgambassadeurs en innovators actief betrokken worden bij de uitvoer van de CO+Starts. Het netwerk – dat op dit moment bestaat uit drie ziekenhuizen en 30 AI startups – wordt in 2022 verder uitgebreid. Het streven is om binnen elk medisch specialisme een aantal arts ‘ambassadeurs’ aan CO+Start te verbinden, zodat ze kunnen helpen om de trajecten in de praktijk mogelijk te maken.

Ben jij een medisch specialist en wil jij met behulp van AI jouw werk efficiënter maken en bijdragen aan de zorg van morgen? Sluit je bij ons aan en laat minimaal één startup één dag meelopen binnen jouw specialisme, meld je aan op co-start.nl (zie link naar website onderaan) en CO-Start regelt de rest!

Doel is om volgend jaar 24 CO+starts en 12 PRO+starts te draaien. Tijdens de CO+Start lopen startups een halve dag mee in het ziekenhuis. De PRO+Start is uitgebreider; daar lopen ze drie halve dagen mee binnen verschillende ziekenhuizen.

Ben jij een AI-startup met een innovatief idee dat klaar is voor de zorg van de toekomst maar mis je simpelweg inzicht uit de praktijk? Meld je dan aan op co-start.nl en CO+Start gaat je helpen!

Ambitie CO+Start

De AI-startups die nu bijdragen aan het verbeteren van de zorg zijn op één hand te tellen. Dat is opmerkelijk omdat er 400 startups zijn zoals Cascar die de zorg efficiënter en meer toekomstbestendig kunnen maken. Doel is om in 2030 100 AI startups te helpen met de CO+Start, zodat zij bijdragen aan de zorg van morgen.



Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op onze website.