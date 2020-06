‘Data Science ontdaan van mystiek’: luister de podcast!

Een data scientist met expertise in de zorg houdt zich onder meer bezig met de vraag hoe data omgezet kan worden in informatie die klinische besluitvorming kan ondersteunen.

Data is een abstract begrip voor veel zorgprofessionals. Maar bij veel van de beslissingen die artsen nemen, laten zij een ‘digitaal spoor’ achter. Die informatie kan met behulp van data science (de Nederlandse term datawetenschap wordt zelden gebruikt) tot nieuwe, bruikbare inzichten leiden die artsen ondersteunen in de klinische besluitvorming. Patiënten kunnen daardoor in de toekomst mogelijk sneller een diagnose krijgen of een aanpassing in hun behandeling

Wantrouwen versus data science

Wantrouwen van zorgprofessionals ten opzichte van data science is begrijpelijk. Neemt het mijn vakmanschap over? Ben ik straks data analist geworden in plaats van zorgverlener?

De waarneming van een arts wordt beïnvloed door zijn/haar persoonlijke geïnternaliseerde kennis en ervaring en op grond daarvan op waarde geschat. Wat nou als je van de kennis en waarneming van duizenden collega-experts en patiënten zou kunnen leren en dat kan meenemen in de klinische besluitvorming? Daar kan data science bij helpen.

Wij, Sietske (radioloog) en Egge (data scientist), zoeken nadrukkelijk de verbinding met zorgprofessionals zonder veel kennis over dit onderwerp, want ‘preaching to the choir’ heeft geen zin. Kennis vergroten en verspreiden onder zorgprofessionals en leidinggevenden wel. Met onze onderwijsprogramma’s waren we hier al mee bezig. Nu is daar een podcast bij gekomen, gepresenteerd door Sietske, met de titel ‘Leidinggeven in de zorg’.

Diverse aspecten data-analyses

In deze podcast-afleveringen komen diverse aspecten van data-analyses aan bod:

Intensivist en ziekenhuisbestuurder Nardo van der Meer vertelt hoe het Amphia ziekenhuis in Breda hun Hospital Control Center inzette tijdens de coronacrisis.

Egge van der Poel, clinical data scientist, deelt zijn verwonderingen, reflecties en adviezen met betrekking tot ontwikkelingen rondom data en apps voor, tijdens en na de coronatijd.

De aankomende aflevering van deze podcast bevat een gesprek met Mirella Minkman, bestuurder van Vilans, het landelijke kenniscentrum voor langdurende zorg. Zij vertelt over de dashboards waarop zij kunnen zien welke kennisbehoefte er is bij de bezoekers van hun kennisplatformen.

“Wanneer je met behulp van data science iets zichtbaar maakt dat nieuw is voor de zorgprofessionals én dat ook nog eens op een manier doet (algoritmes en machine learning) die nieuw is voor ze, dan moet je het goed uitlegbaar houden om vertrouwen te krijgen en proberen de verbinding te maken.”

En dat is wat Egge probeert te doen….

Tijdens de coronacrisis is de fastforward-knop van innovaties ingedrukt. Met toenemende kennis van zaken kunnen we voorkomen dat er al te veel wordt teruggespoeld. Na de financiële crisis van 2008 volgde een investeringsstop, terwijl een investering in leren en vergroten van kennis van human capital is nagelaten. Laten we dat nu anders doen.

Luister hier naar de podcasts ‘Leidinggeven in de Zorg’: