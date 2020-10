De vijf V’s van digitale zorg

De zorg kan veel innovatiever zijn door slim met digitale systemen om te gaan. Ik merk dat er vaak al goed is nagedacht over de systemen, maar de aansluiting op de werkprocessen ontbreekt. Het loont om al in een heel vroeg stadium samen te werken: wij als leverancier weten alles van de technologie, de zorginstelling weet alles van de zorg. Gooi dat bij elkaar en je boekt direct winst op het gebied van veiligheid.

Vrijheid! Een patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen, wil zo min mogelijk gebonden zijn aan bed. Hoe zorg je voor veilige mobilisatie, zonder dat het extra tijd kost van de verpleging? Daarvoor is een polsband beschikbaar met een ingebouwde locatiebepaling. Verandert de toestand van de patiënt, dan gaat er een melding naar de verpleging. De dichtstbijzijnde verpleegkundige komt een kijkje nemen. Zo combineren we in het Erasmus MC veiligheid met vrijheid. Bij BrabantZorg geven we met ons leefcirkelsysteem bewoners met dementie meer bewegingsvrijheid. Iedere bewoner heeft een eigen profiel opgeslagen in een polsband of halsketting. Scanners bij de deuren lezen dat profiel en weten daardoor of ze open kunnen gaan of dat het veiliger is om dicht te blijven. Bewoners die daar toe in staat zijn kunnen zelfs op eigen houtje naar buiten.

Vaart maken – Dat het werken in de zorg makkelijker en leuker wordt door slim gebruik van technologie, weten we inmiddels wel. Alleen schiet invoering vaak niet op vanwege lange procedures. Volgens de huidige regels moeten alle nieuwe innovaties en apparaten worden getoetst via keuringsinstituten, de zogeheten notified bodies. Maar die zijn er te weinig, waardoor er een wachtrij ontstaat. Alles wat nieuw ontwikkeld is aan technologie, schuift dan zomaar een jaar op voor je ermee verder kunt. Dit haalt de vaart uit vernieuwing.

Dan de verpleegkundige. Een prachtig, veeleisend beroep. Veel jonge mensen blijken al kort na hun afstuderen de zorg weer te verlaten. Redenen: inefficiënt werken, te veel administratieve lasten, te hoge werkdruk. Voor een verpleegkundige is het bovendien niet prettig om pas opgeroepen te worden als er een verandering optreedt. De systemen die nu op de markt zijn, kunnen voorspellen dat er mogelijk een complicatie gaat ontstaan. Dan kun je veel proactieve zorg bieden. Een voorbeeld daarvan is het Slingeland Ziekenhuis, dat patiënten voorziet van wearables die voortdurend metingen verrichten en Early Warning Scores (EWS) doorgeven. Door deze te monitoren, wordt de zorg geïnformeerd zodra er een verandering is in de situatie van een patiënt. Ook in de langdurige zorg is monitoring mogelijk door sensortechnologie, met als voordeel dat er meer inzicht komt in het (beweeg)gedrag van cliënten. Deze technologie wordt ingezet bij ZuidOostZorg.

Vernieuwing. Drie jaar geleden was een oproep altijd iets waarvan de verpleegkundige maar moest gissen wat er aan de hand was. Dankzij de integratie met een medische app zie je gelijk wat er aan de hand is. In Amphia bijvoorbeeld krijgt de verpleegkundige een signaal dat een infuuszak bij een patiënt bijna leeg is. Als je toch al van plan was om over vijf minuten medicatie te brengen, dan kun je gelijk een nieuwe infuuszak meenemen. Scheelt weer heen en weer lopen en geeft veel meer eigen regie over je werk. Dat zijn verhalen waar ik blij van word. Leve de vijf V’s!

_____________________________

Over de Auteur

Olaf Hendriks is algemeen directeur van Ascom Nederland. Hij is ruim 23 jaar actief op het snijvlak van ICT en gezondheidszorg bij onder andere IBM, Yuse, PinkRoccade Healthcare en Ascom. Geïnspireerd door de transformatie in de EPD en ECD wereld van de afgelopen 10 jaar, zet hij zich nu in om kritische zorgalarmering met meer prioriteit op de agenda te krijgen van beleidsmakers in de zorg.