Diagnostiek van de toekomst begint nu

Er komt meer samenhang en samenwerking tussen de disciplines. Bijvoorbeeld vanwege het toenemend belang en de mogelijkheden van moleculaire diagnostiek. ‘Personalised medicine’ wordt steeds concreter. Daarbij speelt, naast de laboratoriumspecialismen, ook de radiologie een belangrijke rol. Integrale labdiagnostiek is een nieuw onderwerp. Hier wordt op een aantal plekken in het land al concreet vorm aan gegeven.

Naast integrale labdiagnostiek spelen veel gemeenschappelijke onderwerpen een rol binnen de verschillende laboratoriumdomeinen: denk hierbij aan Artificial Intelligence (AI). Behalve de raakvlakken bespraken we op het congres actuele onderwerpen uit de pathologie en klinische chemie. Bij een volgend evenement zorgen voor een nog bredere insteek, zodat we echt alle labdisciplines, zoals medische microbiologie, opnemen in het programma.

Kwartiermakers actief in diagnostiek

In het Radboudumc is een kwartiermaker aangesteld om het ‘centrum voor diagnostiek’ op te zetten. Het OLVG heeft al een aparte laboratoriumorganisatie opgezet, waarin de labspecialismen steeds meer samenwerken.

Het Erasmus MC liet een hemato-oncologie casus zien waarin duidelijk werd hoe belangrijk het is als verschillende disciplines samenwerken en met één diagnostisch antwoord komen. Ook toonde het Erasmus MC hoe radiologie en pathologie kunnen samenwerken om de kwaliteit van diagnostiek te verhogen. Dit alles om de dienstverlening aan de aanvragers, de kliniek, te verbeteren. Natuurlijk is daarbij het ultieme doel een betere diagnostiek. Zodat de patiënt een betere behandeling krijgt.

Noodzakelijke rol CLIO

Vorig jaar introduceerden we (samen met de NVKC) rol van de Chief Laboratory Information Officer. De CLIO had een nadrukkelijke rol op deze congresdag. Volgens dr. Ruben Smeets (Radboudumc), sessievoorzitter voor de labsessie, bestaat 70 procent van de gegevensstroom in een ziekenhuis uit data over diagnostiek. Dit toont de noodzaak aan van een solide inrichting en goed beheer van deze gegevensstroom – ook voor het ontwikkelen voor nieuwe toepassingen. Om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden, is een aparte rol, naast die van de CMIO, op z’n plek.

Verdere samenwerking

De pathologie digitaliseert steeds verder. We zijn het stadium voorbij dat digitale pathologie een doel op zich was. Vergaande samenwerking en computational pathology (AI) zijn toepassingen die nu mogelijk worden. Denk aan samenwerken met andere laboratoria, voor bijvoorbeeld complexe (moleculaire) bepalingen. Hiervoor moet gegevensuitwisseling ingeregeld worden, waarbij verschillende aspecten van interoperabiliteit noodzakelijk zijn. Dit belangrijke thema kwam meerdere keren terug tijdens de dag.

Er is dan ook een strategie nodig voor de omgang met data. En niet alleen voor intern gebruik en externe samenwerking. Bij research ontstaan ook nieuwe vraagstukken voor hergebruik van data. Voor het ontwikkelen van AI is veel, heel veel, data nodig om algoritmes te trainen. Vanuit de verschillende vakgebieden werken we hard aan strategieën om hiervoor data beschikbaar te stellen aan onderzoekers.

Bijdragen aan betere diagnostiek

In de afsluitende paneldiscussie met verschillende CxIO’s (CLIO, CMIO, CIO, CSIO) kwamen bovenstaande thema’s weer samen. Er spelen veel ontwikkelingen binnen en tussen de labdisciplines. Denk aan digitalisering, data driven werken en het overkoepelende thema ‘interoperabiliteit’. Vanuit MedicalPHIT kwam de uitgestoken hand hierin samen op te trekken. Zodat we ervaringen kunnen delen en samen werken aan het verbeteren van de zorg. Juist ook in het domein van de diagnostiek.