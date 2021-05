Digitale zorg: een noodzaak voor onze samenleving. Bent u er klaar voor?

Dat specifieke accent op zorg is in Bouwmeesters carrière al jaren aanwezig. Voor zij zich nestelde in deze nieuwe rol was zij ruim tien jaar actief als Tweede Kamerlid met als expertisegebied Zorg. Een rol die past bij haar drijfveer om mensen, in dit geval patiënten, een stem te geven die zelf niet de sterkste positie hebben.

Zij is de laatste die digitalisering afremt. Sterker nog, Bouwmeester onderstreept de noodzaak van digitale zorg en zou liever vandaag dan morgen zien hoe we als samenleving de stap hebben gewaagd van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Iets dat met digitale zorg gerealiseerd kan worden.

Diepere inkijk op digitale zorg

Maar hoe doen we dat? Hoe maken we ons op voor de digitale zorg? En welke kansen en uitdagingen zien we dan? Hoe zorgen we voor een veilige omgang met data en hoe belangrijk is betrouwbare connectiviteit voor de zorg van de toekomst?

Samen met Lea Bouwmeester geven we antwoord op deze vragen en meer. Aan de hand van de input van Bouwmeester bieden we in de white paper ‘Digitale zorg: een noodzakelijke cultuurverandering voor onze samenleving. Zijn we daar klaar voor?’ een diepere inkijk op digitale zorg en hoe technologie een antwoord is op een maatschappelijke vraag.

