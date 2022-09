Een digitaal consult, ook voor de professional!

Een toekomstbestendige zorgwereld, ik maak het maar al te graag mee waar! Ik doe dat met GZ-Plein, een online gezondheidsplatform. Een platform waarmee ik eigenlijk iedereen verslaafd hoop te krijgen aan gezond zijn! GZ-Plein heeft de ambitie om samen met partners een groot aanbod van zorg- en welzijnsdiensten te bieden. Van yoga en massage tot het behandelen van complexe gezondheidsvraagstukken.

Sleutel voor succes

We zijn dan ook op zoek naar zoveel mogelijk professionals die zich bij ons willen aansluiten. Want één van de sleutels voor succes als het gaat om een zorgwereld die toekomstbestendig is, is volgens mij dat we ons meer focussen op het laagdrempelig houden van zorg. Niet alleen voor de cliënten, maar vooral ook voor professionals.

Onze professionals in de gezondheidszorg hebben over kennis namelijk niet te klagen, maar een makkelijke manier om elkaar te vinden en expertise te delen, daar gaat het vaak mis. Soms simpelweg omdat de agenda het niet toelaat een belletje naar elkaar te doen. Daar moet GZ-Plein uitkomst brengen: een online platform is namelijk veel minder afhankelijk van tijd en plaats.

Digitaal consult

We werken bijvoorbeeld samen met 123 Consultatie: een online platform voor zorg- en welzijnsprofessionals. 123 Consultatie is niet alleen een platform, ook ontwikkelde deze organisatie een app waarmee de juiste zorg op de juiste plek krijgen nóg makkelijker wordt. Zo krijgt de cliënt meteen een digitaal consult in plaats van een doorverwijzing.

Daarnaast helpt het extra paar ogen dat met jou als professional meekijkt naar een casus, kwalitatief betere zorg te bereiken en ook op die manier onnodige verwijzingen te voorkomen. Dat is toch precies wat we willen binnen de gezondheidszorg? En dat noem ik dan: win-win, zeker als ik kijk naar de wachtlijsten.

Ben jij als professional ook al benieuwd geworden? En wil je ook gemakkelijk en veilig een collega-professional kunnen consulteren? Meld je aan bij 123 Consultatie en GZ-Plein en werk mee aan de zorg van morgen.