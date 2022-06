Tijdens het GRATIS event ‘Bechtle NEXT hybrid – voor de zorg’ zoomt IT-partner Bechtle in op specifieke IT-uitdagingen die spelen in de zorgsector, zowel aan de care als cure kant.

Onderzoek: IT in de zorg

Als het gaat om IT in de zorgsector, dan vragen verschillende urgente thema’s tegelijkertijd om aandacht: van cybersecurity tot krapte op de arbeidsmarkt, en van actuele topics als COVID-19 tot lange levertijden.

Bechtle liet een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar IT-uitdagingen én kansen bij zorginstellingen. Hieruit bleek dat veiligheid topprioriteit nummer één is. Betrouwbare IT-oplossingen zijn dan ook enorm belangrijk. Ook staat de zorg én de medewerker centraal bij zorgorganisaties. Tijdens ‘Bechtle NEXT hybrid – voor de zorg’ bespreekt host Tom Jessen met gasten de uitkomst van het onderzoek. Ook worden tijdens het event interessante referentiecases van klanten uit de zorgsector belicht.

Verder wordt besproken:

Wat de belangrijkste IT-ontwikkelingen en -uitdagingen zijn in de zorgsector;

Hoe zorgorganisaties omgaan met IT-dilemma’s;

Waarom steeds meer zorgorganisaties kiezen voor een regierol in plaats van eigen beheer;

Actuele thema’s zoals de overgang naar de cloud en het verlagen van administratieve lasten van zorgpersoneel;

Hoe je ervoor zorgt dat een betrouwbare IT-infrastructuur zo goed mogelijk aansluit bij jouw organisatie;



Dit wil je niet missen!

Nieuw bij deze Bechtle NEXT editie: het is een hybride event. Jij kiest of je het event live bijwoont op het gezellige hoofdkantoor van Bechtle in Eindhoven, of digitaal. Kom je naar Eindhoven? Dan kun je na afloop van het event napraten met IT-managers van andere zorgorganisaties, sprekers van het event en Bechtle collega’s – onder het genot van een hapje en een drankje.

Lukt het je niet om fysiek aanwezig te zijn? Dan kun je inloggen vanaf je eigen werkplek en het event zo bijwonen! Of je nu digitaal of live aanwezig bent, Bechtle neemt de input van alle aanwezigen mee. Zo ontdek je hoe andere zorgorganisaties met IT-uitdagingen omgaan, leer je van elkaar én experts.

Voor wie is het event?

Voor IT-managers en -medewerkers in de zorgsector

Voor medewerkers van zorgorganisaties die te maken hebben met IT of interesse hebben in bovenstaande topics

Praktisch

Waar: bij Bechtle in Eindhoven of digitaal

Wanneer: donderdag 7 juli 2022

Hoe laat: van 14:00 tot 15:00 uur

Host: Tom Jessen

Sprekers: zie hieronder

Sprekers

Tom Jessen, inmiddels al een vertrouwd gezicht bij Bechtle events, is ook voor dit hybride event voor de zorg opnieuw de host. Tom begon zijn carrière in het talententeam van Veronica. Daar leerde hij de kneepjes van het vak. Zijn presentatiewerk voor RTL, BNR en L1 combineerde hij al snel met presentaties in binnen- en buitenland. Tom begeleidt jaarlijks tientallen online webinars voor A-merken, overheden, andere organisaties en IT-events.

Gertjan Fiers – Adviseur Digitale Transformatie en Innovatie bij Aranea, actief bij Trajectum

Trajectum biedt specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Wat komt er allemaal bij kijken als je op de IT-afdeling meer wilt outsourcen en de regie in handen neemt? Gertjan spreekt uit zijn ervaring.

Dave Maasland – CEO bij ESET Nederland, één van de grootste IT-security bedrijven van Nederland

Eén van de belangrijkste maatschappelijke of externe ontwikkeling in de zorg die voortkwam uit het onderzoek, blijkt informatiebeveiliging te zijn. De werkplek is veranderd en dat heeft impact op hoe werknemers gebruikmaken van de verschillende hard- en software. Hoe ga je hiermee om?

Thijs Loverbos – Teamleider Health bij Bechtle

Hoe ziet de toekomst van IT in de zorg eruit? Thijs bespreekt samen met Tom de key-take aways die uit ons onderzoek onder zorginstellingen naar voren zijn gekomen.

Over Bechtle

Bechtle levert hard- en software en helpt organisaties met toekomststerke IT-oplossingen op het gebied van werkplekken, datacenters en connectiviteit. Meer weten? www.bechtle.com/nl

