Gewoon fysiotherapie tijdens de crisis – maar wel via de iPad

Onze fysiotherapiepraktijk in Arnhem is gespecialiseerd in manuele en oedeemfysiotherapie. Daarnaast worden en geriatrie fysiotherapie en behandelingen op het gebied van chronische zorg verleend. Toen in maart de berichten over het coronavirus in de media kwamen, merkten we dat cliënten hun behandelingen begonnen af te zeggen, omdat ze liever niet meer naar de praktijk kwamen. En eind maart mochten we van de overheid helemaal niets meer doen.

Het advies luidde toen om te gaan beeldbellen met cliënten, maar dat was nog niet zo eenvoudig, omdat veel van onze cliënten óf geen geschikt device hadden, óf er niet zo goed mee overweg konden. Op het moment dat we wel via een apparaat contact hadden en een oefening hadden uitgelegd, merkten we de volgende dag dat de mensen de oefening eigenlijk alweer vergeten waren. Ze kregen wel oefeningen op papier die we door de brievenbus deden, maar we hoorden van verschillende cliënten terug dat ze dat niet echt motiverend vonden.

iPads leasen

In het licht van de crisis werd een bestaande subsidieregeling voor de stimulering van eHealth uitgebreid: de SET Covid-19. Dat betekende dat we een geldbedrag van 50.000 euro konden aanvragen, om digitale zorg op afstand aan te kunnen bieden. De subsidie werd toegekend, tot onze grote vreugde, want dat betekende dat we onze cliënten thuis beter konden gaan helpen.

We zijn gaan nadenken over hoe we iedereen zonder internet of met alleen een smartphone het beste konden bereiken en kwamen al vrij snel op een iPad uit. Op de lijst met mogelijke leveranciers die bij de subsidieregeling werd geleverd, stond Amac Pro. Ik kende Amac van privé-aankopen, dus daar had ik een voorkeur voor. Maar het belangrijkste voor ons was dat we via Amac Pro gebruik konden maken van een financieringsregeling: Apple Financial Services. Dat gaf de doorslag.

Gemak en eenvoud

We hebben 42 iPads besteld, waarvan we er 37 leasen met Apple Financial Services en 5 hebben gekocht. Wanneer we alle 42 de apparaten direct hadden moeten afrekenen, waren we snel door onze subsidie heen. Op deze manier betalen we een maandelijks bedrag en kunnen we aan het einde van de looptijd of het einde van de crisis bekijken wat we met de iPads willen doen. Dat biedt ons een ongelofelijke mate van flexibiliteit. Wat voor mij ook een belangrijk voordeel was, is dat de uitrol en het beheer van de iPads heel eenvoudig is. Ik ben natuurlijk manueel therapeut en oedeemfysiotherapeut, en geen IT’er. Heel even was ik bang dat ik 42 handmatige installaties moest uitvoeren. Maar gelukkig ging dit allemaal geautomatiseerd.

Grote winst

Samen met Amac Pro hebben we de video’s, die we als fysiotherapiepraktijk hebben gemaakt, in afspeellijsten op YouTube gezet en een snelkoppeling op het beginscherm van de iPad geplaatst. Zo konden onze cliënten heel eenvoudig naar de voor hun juiste afspeellijst waar ze video’s vinden van de oefeningen die ze moeten doen. We hebben zeven verschillende afspeellijsten gemaakt en we horen van veel cliënten dat het nu veel duidelijker is hoe ze een oefening moeten doen en dat ze veel gemotiveerder zijn om hun behandeling thuis voort te zetten. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk dat is, want anders was een behandeling of revalidatie twee maanden stil gevallen. En juist voor oudere mensen of iemand na een operatie is fysiotherapie ontzettend belangrijk.