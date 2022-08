Healthcare cloud: Amazon Web Services focust op veiligheid, lagere kosten en innovatie

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn strategie gebaseerd op drie assen, vertelt Vareschard: veiligheid, kosten en innovatie. “Wat ongetwijfeld een van de belangrijkste punten is die spelers in de gezondheidswereld ertoe brengen om gebruik te maken van onze diensten.”

Kosten: een uitgangspunt

Het beheren van je eigen infrastructuur om meer waar voor je geld te krijgen, is een stuk moeilijker dan het lijkt en zeer arbeidsintensief. Dit is de reden waarom veel klanten zich tot de cloud wenden. In dit model hoeven ze niet vooraf geld vooraf in servers en datacenters te investeren. Ze betalen alleen voor wat wordt verbruikt en kunnen middelen aanpassen aan de behoeften.

Naast de besparingen die inherent zijn aan het bedrijfsmodel van de cloud, heeft AWS, de eerste speler die de cloudmarkt betrad (in juli 2002), de kosten van hosting de afgelopen 16 jaar drastisch verlaagd. “Onze prijzen zijn sinds ons begin meer dan 110 keer omlaag gegaan”, vertelt Vareschard. “De toenemende acceptatie van onze technologieën heeft ons in staat gesteld schaalvoordelen te behalen die we doorgeven aan al onze klanten.”

Beveiliging, prioriteit AWS

De toename van aanvallen sinds het begin van de pandemie heeft bewezen dat security de hoeksteen moet zijn van datahosting. Hoewel ransomware organisaties volledig tot stilstand kan brengen, is de democratisering van de security volgens Vareschard de sleutel tot het voorkomen van gegevensverlies.

“Daarom stellen we veiligheid centraal bij alles wat we doen en werken we eraan om de tools voor het beveiligen, controleren en versleutelen van gegevens eenvoudig en goedkoop te maken. Naast security, stelt de robuustheid van cloudinfrastructuren onze partners in staat om beschikbaarheidsniveaus te bereiken die ze zelf heel moeilijk zouden kunnen handhaven.”

Dit vertrouwen komt niet zomaar ergens vandaan. Amazon is sinds 2019 gecertificeerd als host voor gezondheidsgegevens (HDS) op alle zes certificeringsgebieden. Het voldoet aan 98 beveiligingsnormen en internationale nalevingscertificeringen, “meer dan bij enig ander cloudaanbod dat momenteel beschikbaar is.”

Cloud-innovatie

AWS host niet alleen de data, maar biedt haar klanten ook een catalogus van meer dan 200 services. Vareschard: “We horen vaak over dataverwerking of opslagcapaciteit. Maar waar de meeste publieke en private organisaties ook naar op zoek zijn, is kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en high performance computing.”

Met de constante verspreiding van medische gegevens zijn dergelijke hulpmiddelen inderdaad nodig om de gegevens effectief te analyseren en de kritieke informatie te identificeren die ze bevatten. AI maakt het mogelijk om data te ordenen en uiterst complexe relaties daartussen te ontdekken. Diagnoses zijn dus nauwkeuriger en maken het mogelijk om de effectiviteit van een behandeling te voorspellen.

De veralgemening van dit soort innovatieve technologie in de gezondheidssector en de toe-eigening ervan door onderzoekers en wetenschappers wordt mogelijk gemaakt door de cloud die verschillende diensten op dit gebied biedt. Ze worden nu ingezet in alle stadia van onderzoek en ontwikkeling om onderzoek te versnellen, genomische informatie te integreren, voorspellende analyses uit te voeren of het zorgtraject en de behandeling van patiënten te personaliseren.

“We luisteren voortdurend naar onze klanten om hen nieuwe functionaliteiten te bieden en anticiperen op hun behoeften met nieuwe diensten”, benadrukt Vareschard tot slot.

