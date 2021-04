Hoe patiëntengegevens goed beveiligen bij thuiswerken?

Ook zorgpersoneel dat moet thuiswerken, heeft geregeld inzage in patiëntendossiers en persoonlijke gegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan het noteren van ondervindingen uit een consult of voor het opzoeken van een huisarts behorend bij een specifieke patiënt.

Veilig werken met patiëntendossiers

Om thuis veilig te werken met patiëntengegevens, is een aantal beveiligingsmaatregelen belangrijk. Deze online bescherming begint bij de basis: zaken zoals het installeren van een firewall en antivirussoftware op een privécomputer. Vaak, maar nog niet altijd, zijn computers van deze beveiligingssoftware voorzien.

Daarnaast moeten zorgmedewerkers voorzichtig omgaan met de persoonlijke gegevens die zij verwerken. De meeste zorgmedewerkers zijn hierover goed geïnstrueerd: verstuur niet zomaar persoonlijke gegevens via de mail, let goed op of het mailadres van de ontvanger klopt, en verstuur de mail indien mogelijk versleuteld.

Extra maatregelen thuiswerken

Op een privécomputer en thuisnetwerk van zorgpersoneel zijn over het algemeen minder vormen van beveiliging toegepast dan op de kantoorwerkplek. Zo is het thuisnetwerk met enkel een antivirusprogramma onvoldoende beschermd tegen digitale indringers.

Wanneer een kwaadwillende eenmaal tot een netwerk is doorgedrongen, zijn de patiëntengegevens makkelijk uit te lezen. Het is daarom van groot belang voor thuiswerkers, met name wanneer zij werken met patiëntendossiers, om de internetverbinding extra te beveiligen.

Internetverkeer versleuteld

Die extra beveiliging kunnen zorgmedewerkers doorvoeren met behulp van een zogeheten Virtual Private Network (VPN). Een VPN legt als het ware een omleiding aan in de internetverbinding. Die omleiding zorgt ervoor dat al het internetverkeer versleuteld wordt verzonden en de kenmerken van een internetgebruiker niet meer herkenbaar zijn.

Zorgverleners die thuiswerken, kunnen extra beveiliging doorvoeren met behulp van VPN.

Een voorbeeld van zo’n kenmerk is het IP-adres van het thuisnetwerk. Op basis van dit IP-adres kunnen andere internetgebruikers achterhalen vanaf welke locatie iemand gebruikmaakt van het internet. Wanneer een VPN ingeschakeld is, is die locatie gekoppeld aan een extra server die voor de omleiding zorgt. Daarmee is zorgpersoneel anoniemer op internet.

Een VPN gebruiken bij thuiswerken

Een VPN klinkt als een erg technische optie, maar ook voor minder technisch geschoold personeel is een VPN gemakkelijk toepasbaar. Het enige dat een zorgmedewerker moet doen, is het installeren van een VPN-programma op zijn of haar privécomputer.

Zo’n programma is over het algemeen erg gebruiksvriendelijk en daardoor toegankelijk voor al het zorgpersoneel. Eenmaal ingelogd, kan een zorgmedewerker een verbinding aanleggen door op een specifieke server te klikken.

Vanaf dat moment kan er veilig gewerkt worden met patiëntengegevens: alle gegevens worden enkel nog versleuteld verstuurd en zijn daarmee niet zomaar uit te lezen door hackers.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met VPN Gids.