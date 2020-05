Ierse medtech zorgt voor concrete COVID-19 oplossingen

De cruciale vraag is in welke mate Ierse kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan het terugdringen van het COVID-19-virus. Zo zijn er de multinationals Apple en Google, met een Europees hoofdkantoor in Dublin, die vrijdag 10 april aankondigden gezamenlijk de onderliggende technologie te ontwikkelen voor de introductie van nieuwe corona-apps.

Daarnaast hebben negen van de tien grootste wereldwijde medtech-bedrijven, zoals Medtronic en Stryker, hun basis in Ierland. Tot slot kent Ierland circa 40 internationaal opererende mkb-bedrijven in de medtech-sector. Een aantal staat deze tijd extra in the spotlight door het versneld implementeren van innovatieve e-health-applicaties. Deze zijn nu toepasbaar om onder andere COVID-19-ontwikkelingen te detecteren en te monitoren.

Ierse mentaliteit

Het Ierse uitgangspunt is ondubbelzinnig: expertise van wetenschappers en onderzoekers moet gebundeld en vervolgens internationaal aangeboden worden. In deze tijd verrichten vitale sectoren geweldig werk om oplossingen te vinden in de strijd tegen deze pandemie.

De realiteit is echter ook dat medische organisaties belemmerd worden door een gigantische tijds- en werkdruk, waardoor zij niet altijd de juiste prioriteiten kunnen stellen. Daarom komt de Ierse ondernemersmentaliteit nu als geroepen om de krachten te bundelen en over je eigen grenzen heen te kijken.

Inzet AI-tools om Covid-19 te detecteren

Enorm dankbaar ben ik met het feit dat het Ierse technologiecentrum CeADAR na de uitbraak van het coronavirus zijn e-health-toepassingen beschikbaar stelt om de medische sector te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19.

Het is een mooi voorbeeld van saamhorigheid dat organisaties kennis van wetenschappers en onderzoekers van dit centrum mogen lenen om deze pandemie gezamenlijk te bestrijden. CeADAR, gefinancierd door Enterprise Ireland, voert op dit moment brede gesprekken om AI-tools in te zetten om het coronavirus bij patiënten te detecteren.

Cruciale brugfunctie

Hoewel deze projecten zich nog bevinden in de implementatiefase worden brede medische centra, overheden en bedrijven opgeroepen zich te melden voor hulp en samenwerking.

Daarmee vervult het centrum een brugfunctie tussen wetenschappelijk onderzoek voor data-analyse, -uitwisseling en AI naar toegepaste inzet in de medisch-technologische praktijk. “Iedereen mag bij ons aankloppen om een gezamenlijke strijd te voeren tegen deze pandemie”, stelt directeur van het centrum Edward McDonell onomwonden vast.

Patiënten digitaal behandelen

Ook huisartsen staan tijdens deze coronacrisis onder zware werkdruk. Daarom is het een mooie ontwikkeling dat Ierse huisartsen sinds dinsdag 17 maart jongstleden, op de Ierse feestdag St. Patrick’s Day, gebruik kunnen maken van een nieuw geïntroduceerd online portal van HSE en Wellola.

Hiermee kunnen huisartsen op afstand hun patiënten behandelen, onder andere via videoconsults en door het online adviseren hoe zelf injecties toe te dienen. Behandelingen die tot voor kort nog in de huisartspraktijk werden verricht. Wellola slaat alle gegevens automatisch op en maakt een back-up in de ultramoderne datacenters van Amazon Web Services binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Zij kunnen met deze nieuwe behandelmethode zowel zichzelf als de patiënt beschermen, waardoor verdere verspreiding van het virus wordt verminderd. Heel snel na de uitbraak van COVID-19 brachten HSE en Wellola hun creativiteit samen. Zij bouwden en testten binnen vier dagen het nieuwe platform, met de door Wellola ontwikkelde en door HSE ingezette technologie. Doelstelling is dat 2.500 Ierse huisartsen gedurende deze introductiefase al gebruikmaken van het platform.

Zichtbare invloed op gezondheid patiënt

Na succesvolle introductie van het platform in Ierland kan Wellola besluiten om het innovatieve platform ook aan andere markten aan te bieden, omdat andere landen dezelfde uitdagingen ondervinden in de strijd tegen COVID-19. Ook hierbij laten de Ierse medtech-bedrijven zien hun innovaties graag te willen delen. Dat tekent de saamhorigheid die momenteel in onze samenleving heerst.

Alleen met de bereidheid tot samenwerking, gebundelde krachten en met wederzijds begrip kunnen we deze marathon tegen onze gezamenlijke vijand winnen. Daarbij heeft de Ierse medtech-sector inmiddels een krachtige positie verworven in de ontwikkeling van slimme e-health-tools, die in deze tijd levensreddend kunnen werken. Laat iedere medtech-speler in de strijd tegen deze wereldwijde pandemie zijn eigen verantwoordelijkheid pakken.