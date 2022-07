Made in 040: Europese top halen door het slimmer te doen dan de rest 

PSV, Philips en het Anna Ziekenhuis werken in dit kader in Eindhoven samen in het PSV Top Performance Center, een toponderzoeksinstituut waarin innovaties worden ontwikkeld om de prestaties van spelers te verbeteren.

Zo doet Michel de Haan promotieonderzoek naar de spieropbouw, uithoudingsvermogen en piekvermogen van sporters. Met behulp van 3D-spierechografie stelt hij een zogeheten fysiologisch profiel op van spelers. Zo kan PSV trainingsschema’s volledig op maat maken en blessures in de gaten houden (en voorkomen).

Ook werken de deelnemers aan het PSV Top Performance Center aan programma’s om, met real-time data, de voeding van spelers af te stemmen op hun behoefte, zodat ze beter presteren en sneller herstellen. Andere onderzoekers houden zich bezig met het slaappatroon van spelers: hoe beter de nachtrust, des te beter de conditie op het veld.

Made in 040

De 040 in Made in 040 staat voor het netnummer van de regio Eindhoven. In de videoserie Made in 040 zoekt Philips naar de innovaties van morgen die het leven van mensen verbeteren. Vanuit Brainport Eindhoven werkt de health-tech aanbieder aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hier is de grootste innovatiehub van Philips wereldwijd gevestigd en komen onderzoek, ontwikkeling, design, productie en commerciële activiteiten samen.

Michel de Haan doet promotieonderzoek naar de spieropbouw, uithoudingsvermogen en piekvermogen van sporters.

Op de High Tech Campus in Eindhoven en op de productie- en innovatielocatie in Best werken 8.500 mensen aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hier investeert Philips 40 procent van het jaarlijkse R&D-budget.

Bekijk de andere afleveringen van Made in 040:

Een eerdere 040-bijdrage van Philips over de Healthdot verscheen ook op ICT&health.