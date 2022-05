MOBIEL INTERNET EN 5G transformeren De ZORG

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden, gebruiken medisch experts apparaten en applicaties om omgevings- en patiëntgegevens te monitoren. Dat gebeurt zowel op vaste als op tijdelijke locaties. Een draadloze edge-oplossing die Bluetooth ondersteunt, kan informatie van deze IoT-apparaten beveiligd versturen. Specialisten die zich op een andere locatie bevinden, kunnen vervolgens de gegevens direct analyseren en erop reageren.

In Zweden kunnen zorgverleners met mobiele röntgenscanners thuis röntgenfoto’s nemen bij mensen die niet naar het ziekenhuis kunnen komen. Bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis kunnen de foto’s worden genomen in de kamer waar ze liggen, in plaats van in een aparte röntgenkamer. Dit scheelt veel ziekenhuisbewegingen, is vriendelijk voor de patiënt en de foto’s worden volledig beveiligd naar de arts gestuurd.

Pop-Up klinieken

LTE- en 5G-routers maken het mogelijk om snel tijdelijke faciliteiten, zoals test- of vaccinatielocaties, op te zetten. Een vaste verbinding of zelfs de aanwezigheid van een IT-specialist is niet nodig. Het IT-team kan de verbinding en beveiliging wel centraal monitoren en indien nodig bijstellen via een netwerkbeheerplatform in de cloud.

In 2020 en 2021 werden zo de zeven vaccinatielocaties van GGD Twente razendsnel voorzien van betrouwbare internetverbindingen, ongeacht de bestaande internetverbinding. Merijn Visser, ICT Adviseur GGD Twente: “Niet online zijn was geen optie in de vaccinatiecampagne en in deze opzet zijn we 100 procent geslaagd. We hebben nooit een moment gehad dat er geen internetverbinding was.”

Kliniek op locatie

Veel klinieken en apotheken zijn tegenwoordig te vinden in een grotere winkel of zelfs op een verpleegafdeling. Om patiëntgegevens te beschermen, is voor veel van deze locaties een gescheiden netwerk noodzakelijk. Een alles-in-een draadloze WAN-oplossing met beveiliging die geschikt is voor zakelijke omgevingen is dan een goede optie.

Deze op mobiel breedband gebaseerde verbinding is volledig gescheiden van het aanwezige netwerk en dus veiliger. In Nederland worden ook de eerste zorglocaties uitgerust met mobiele routers van Cradlepoint zodat er altijd een veilige verbinding is op het moment dat er medische gegevens moeten worden verstuurd.

Ambulances en medische voertuigen

Bij binnenkomst in het ziekenhuis is het zaak om verwondingen zo correct en zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Dan is duidelijke communicatie over de status van een patiënt vanuit een medisch voertuig onderweg naar het ziekenhuis cruciaal. Zeker als er sprake is van aandoeningen waarbij haast geboden is, zoals een beroerte.

Een krachtige, altijd beschikbare verbinding staat garant voor probleemloze videocommunicatie en gegevensoverdracht tijdens de rit naar de dichtstbijzijnde zorginstelling. Er lopen diverse pilots met Cradlepoint in de regio Noord-Europa.

Telehealth gemeengoed in zorg

Telehealth-consults zijn tegenwoordig gemeengoed voor alle soorten zorg. LTE en 5G routers kunnen met een arts worden meegestuurd naar huis en/of in een kliniek worden gebruikt. Zo ontstaat hoge bandbreedte, waardoor videostreaming met weinig vertraging mogelijk is aan beide zijden van de Telehealth-afspraak.