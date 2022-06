Onderzoek naar gedragen validatie-instrument digitale zorgtechnologieën

Het doel van het onderzoek is om een gedragen validatietool te ontwikkelen die gebruikt kan worden om digitale zorgtechnologieën te beoordelen en te vergelijken. Op die manier kunnen zorgmanagers, beleidsbepalers, zorgprofessionals en andere innovatoren in én om de zorg een weloverwogen keuze maken op welke technologie ingezet gaat worden en zou de adoptie van digitale zorg in Nederland versneld kunnen worden.

Toetsing en validatie

Via de interviews zullen bevindingen van een literatuurstudie worden getoetst en gevalideerd en putten de onderzoekers uit de kennis en ervaring vanuit verschillende domeinen in het implementatieproces van digitale zorg. Daarin wordt ook de expertise gezocht van eerdergenoemde groepen. De interviews staan gepland in de komende twee weken.

Wie geïnteresseerd is in deelname aan een interview, kan mailen naar [email protected] over het meest geschikte moment en voor meer informatie.