Ouderenzorg omarmt de moderne werkomgeving

Bij Patyna werken zo’n 700 medewerkers dagelijks met een iPad. Het team waar Justin Vermeij deel van uitmaakt, kan die allemaal op afstand beheren. De nieuwe manier van werken is pas kort voor de zomer ingevoerd; er volgt een verdere uitrol naar in totaal zo’n duizend iPads. “Fondo levert niet de iPads zelf, hoor. Ze ondersteunen ons, met behulp van VMware Workspace ONE, in het management van de devices.”

Ouderenzorg

Patyna verleent ouderenzorg in de regio Zuidwest-Friesland. De circa 2.800 medewerkers houden zich enerzijds bezig met thuiszorg, anderzijds met verzorging en verpleging van ouderen binnen eigen zorglocaties. In totaal beschikt Patyna over een dertigtal locaties; het Servicebureau zetelt in Sneek.

De iPads worden zowel gebruikt in de thuiszorg (extramuraal) als in de eigen zorglocaties van Patyna (intramuraal). “Daarmee rapporteren zorgkundigen en woonondersteuners hun werkzaamheden. Verder hebben ze inzage in het woonleefplan van de cliënt en toegang tot NCare. Ze kunnen dus zien welke medicatie nodig is en leggen tevens vast welke medicatie is verstrekt. Ook voor dubbele controle is het belangrijk.”

Gebruiksvriendelijk

De apparaten worden gedeeld: medewerkers loggen bij de start of het einde van hun dienst in en weer uit. Na een eenmalige inlog heeft de gebruiker toegang tot de applicaties die hij of zij nodig heeft voor de werkzaamheden, of het nu om huishoudelijke hulp, schoonmaak of zorgtaken gaat. De iPad biedt bovendien toegang tot interne systemen, zoals de werkschijf of persoonlijke e-mail. “Onze medewerkers zijn zeer tevreden. Het is veel gebruiksvriendelijker dan voorheen”, zegt Vermeij. “Dat is het allerbelangrijkste.”

Tijd en kwaliteit

De voordelen voor de organisatie zijn ook evident, erkent Vermeij. “We kunnen de apparaten nu op afstand eenvoudig beheren. Denk aan het toevoegen of updaten van apps, toegangscodes resetten, het toekennen van rechten per medewerker, de identiteit, enzovoort. De kwaliteit van het management is toegenomen en de tijdwinst is enorm. Van minstens een uur naar vijf minuten per apparaat. De medewerker hoeft ‘m maar uit de doos te halen en kan het device verder zelf inrichten.”

Goede samenwerking

Naast de iPads wil Patyna binnenkort ook MacBooks en iPhones in de Workspace ONE-omgeving onderbrengen. “En de bestaande Windows-laptops. Ja, er staat hier nog heel wat op stapel.”

De samenwerking met Fondo helpt om het transitieproces soepel te laten verlopen, vindt Vermeij. “De bereikbaarheid is heel goed. We worden goed en vriendelijk geholpen. Fondo beschikt over veel expertise en slaagt er tegelijkertijd in om voor iedereen begrijpelijke taal te blijven spreken.”



Meer weten over een moderne werkomgeving in de zorg? Lees de whitepaper en creëer veilige digitale werkplekken voor al uw zorgmedewerkers. Altijd, overal en met elk device. Download whitepaper