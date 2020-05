Sturing tijdens Covid-19: #Samensterk? #Samenwerk!

Communicatie over het hart van de zorg, er worden tal van programma’s aan gewijd. Maskers in gezichten geplet, diensten van 12 uur en andere hartverscheurende verhandelingen over wat in ons werk voorbijkomt, nog nooit kregen we zo’n overvloed aan beelden uit de zorg te zien. Klaarblijkelijk is dit nodig om de ernst van de Covid situatie door te laten te dringen in de samenleving.

Ook de communicatie rondom beleid vindt meer dan ooit in het publieke domein plaats. Beleidsadviezen, Kamerdebatten en expertadviezen worden opgepakt door social media, die alle informatie op hun beurt weer doorzetten naar publieke media. COVID-19 lijkt zo alles op scherp te zetten. Discussies over inhoud lopen dwars door beleid en politiek heen. Vanuit elke positie zie je argumenten opkomen die begrijpelijk zijn.

Zelfs het meest logische onderwerp van enkele weken geleden wordt nu in twijfel getrokken. Er lijkt niet alleen een gat in de muren van organisaties gevreten te zijn: een eerste chaos is aan het ontstaan. Daar kan damage control van een heel team van communicatiestrategen niet meer tegenop. Ook wetenschappelijke tijdschriften hebben er de handen vol aan, getuige een ironische persconferentie van onze Amerikaanse wereldleider afgelopen week (iets met desinfectiemiddel injecteren), waarop Nature een waarschuwing moest plaatsen.

COVID-19 duwt ons in nieuwe richting

Zou COVID-19 alleen maar dat duwtje zijn, dat nodig was om van chaos over te gaan naar een nieuwe organisatie van de zorg, waarin technologie zorgprofessionals echt ondersteunt? Nu is het moment dat we hier sturing aan geven! Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wat ik daarbij als zorgverlener hoop, is dat dit gebeurt vanuit de basisgedachte van ons vak: zonder vooroordeel of selectie, in vertrouwelijkheid en vanuit een instelling het beste voor de ander over te hebben. Dat is net wat meer dan gewoon #SamenSterk, het betekent namelijk #SamenWerk.

Laat ik een voorbeeld geven: ook voor de ‘schijt aan corona’-partyganger die met een dronken hoofd een auto-ongeluk heeft veroorzaakt en gewond aangeboden wordt, zul je als zorgverlener met toewijding zorgen. Hierbij wordt niet zomaar iets van je gevraagd: je moet jouw eigen wereld even opzij zetten en je verplaatsen in de ander.

Hierbij neem je jouw kennis, expertise en ervaring mee als bagage, terwijl je opgezogen wordt in die ander, als een film. Dat geeft je de mogelijkheid om vanuit het belang van de ander een advies te formuleren. Voor mij maakt dát het verschil tussen #samensterk en #samenwerk. Een mindset waarin communicatie betekent: niet onverschillig zijn, elkaar respecteren, echt luisteren en elkaar betrekken bij de eerste stappen op weg naar een nieuwe organisatie van de gezondheidszorg. Dat is niet bureaucratisch, maar by design samenwerken en sturen. Dat is ook het menselijke waar wij voor nodig zijn, om techniek te sturen opdat die ons allen zonder onderscheid kan ondersteunen.

Geen tijd te verliezen

Voor mij betekent COVID-19 dat er geen tijd te verliezen is om nog formeler aan mijn missie te werken: de zorg wereldwijd beter maken vanuit het inzicht dat technologie nodig is voor het verstandig inrichten ervan, met de juiste mindset en samenwerking als voorwaarde voor succes.

Ik ben benieuwd hoe u deze verantwoordelijkheid voelt en wat u vanuit uw positie wil bijdragen aan het grotere geheel, nu COVID-19 bewijst dat alles met elkaar verbonden is, digitaal én fysiek in een snelheid die ongekend is. Laat het weten via #DDD, #Samenwerking of #CatalyzIT. Of plaats uw reactie onderaan deze blog.