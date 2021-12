Smart Monitoring ook toepasbaar in VVT

Een goed voorbeeld van dat laatste is de pilot die we hebben begeleid bij BrabantZorg. Deze organisatie biedt vanuit 33 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan zo’n 6.000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch.

Een groot deel van die cliënten heeft een chronische aandoening waarbij het nodig is om regelmatig lichamelijke waardes te meten, zoals hartslag, ademhaling en hartritmevariatie. Het is gebruikelijk dat dan een paar keer per dag iemand langskomt om handmatig de waardes van dat specifieke moment te meten en te registreren. Dat is arbeidsintensief en het geeft een gefragmenteerd beeld van de lichamelijke situatie.

Voordelen draadloos meten

We wisten uit de ziekenhuissetting dat het draadloos en continu meten van vitale lichaamswaardes met sensoren grote voordelen oplevert. Het verbetert de zorgkwaliteit, geeft de patiënt een veilig gevoel in het ziekenhuis én thuis, het verlaagt de werkdruk, het verkort de ligduur en bovendien daalt het aantal opnames en heropnames.

Dat waren althans in 2020/21 de ervaringen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Op basis van de gemeten waardes wordt het risico op verslechtering (Early Warning Score) of complicaties berekend. Nu is de vraag: zien we die ook terug als we dit toepassen bij cliënten die thuiszorg ontvangen en bij bewoners van verpleeghuizen? De pilot bij BrabantZorg heeft waardevolle inzichten opgeleverd.

Randvoorwaarden smart monitoring

Een gezamenlijke voorbereiding, stabiele Wifi en inzetten van key-users blijken belangrijke randvoorwaarden. Dat geeft medewerkers en cliënten het vertrouwen dat technologie een waardevol hulpmiddel is voor de kwaliteit van zorg. Continu monitoring blijkt bij cliënten in de thuiszorg tegelijk het gevoel van veiligheid te vergroten.

Ik ben namens Ascom regelmatig aanwezig op de zorglocaties om de pilot van dichtbij te begeleiden, samen met Lizzy Sinnema, zorgconsulent bij BrabantZorg. Van de hoofdverpleegkundige hoor ik dan dat ze het heel fijn vindt om deze tool te hebben. Op haar smartphone kan zij op elk moment de vitale waardes van haar cliënten bekijken. Bij verslechtering komt er een automatische waarschuwing. Deze manier van werken scheelt veel tijd en dit is hoe we technologie zien: een hulpmiddel om het werk voor zorgprofessionals makkelijker en prettiger te maken.

