Technologie ondersteunt zorgsysteem en vaccinatiebeheer

Sterker nog, technologie zal een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid en rechtvaardigheid van de distributie van coronavaccins naar potentieel miljarden mensen. Samen kunnen we dit moment aangrijpen om onze zorgstelsels te verbeteren en ons voor te bereiden op hoe we in de toekomst dergelijke gezondheidscrises benaderen.

Creatie veerkrachtige gezondheidsdienst

Technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) zijn de afgelopen jaren al nuttig gebleken voor zorgexperts. Voordelen zijn bijvoorbeeld het potentieel om behandelingen goedkoper en gemakkelijker beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden – of andere gebieden waar niet volledig wordt voorzien in kritieke behoeften op het gebied van gezondheidszorg. Bovendien heeft de toepassing van AI-technologieën tijdens de pandemie een belangrijke rol gespeeld bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast heeft AI geassisteerd bij het slagen van het COVID-19-vaccinproces.

Maar we moeten ook rekening houden met de onbedoelde implicaties van automatisering en digitalisering. Zo heeft automatisering gevolgen voor banen en werkgelegenheid en kent het soms vooroordelen tegenover ondervertegenwoordigde groepen. Door de collectieve intelligentie van artsen en medische gegevens te gebruiken, kunnen mensen betere beslissingen nemen en goede arts-patiëntrelaties vormen. Dit kan echter alleen worden bewerkstelligd door het gebruik van nauwkeurige gegevens en het wegnemen van vooroordelen, via goede samenwerking en een ‘ethics-by-design’ mentaliteit. Dit laatste houdt in dat ethische waarden al worden meegenomen tijdens de ontwikkeling van technologie.

In het tijdperk van telezorg heeft de digitale levering van medische hulp en advies door zorgaanbieders ons getoond wat veerkracht betekent in tijden van een pandemie. We hebben gezien dat zorgorganisaties technologie inzetten om nieuwe diensten aan patiënten te bieden. Daarnaast verlenen ze patiënten toegang tot gespecialiseerde consultants, vanuit het comfort van hun huiskamer. Door naar online te verschuiven, vinden deze organisaties hun diensten volledig opnieuw uit, met als resultaat meer duurzaamheid en flexibiliteit voor patiënten, personeel en stakeholders.

Vaccins effectief, verantwoord verspreiden

Nu we deze volgende fase van de pandemie ingaan en ons concentreren op de distributie van vaccins, is het van cruciaal belang om leiders in de volksgezondheid, bevolkingsgroepen en individuen te voorzien van informatie en gegevens om snel en effectief te kunnen handelen.

Succesvol vaccinbeheer vereist samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en overheden. Technologie kan helpen om consistente, betrouwbare en waarheidsgetrouwe informatie te geven over geautoriseerde COVID-19-vaccins, zoals over hun veiligheid en werkzaamheid. In de praktijk kunnen zorgorganisaties voor een revolutie in hun activiteiten zorgen door middel van registratie en planning van vaccinatieafspraken, voorraadbeheer en het verzekeren van de beschikbaarheid en het onderhoud van adequate vaccindoses. Na vaccinatie kunnen ze patiënten volgen, identificeren en snel reageren om hen te helpen, zoals hen laten weten wanneer ze hun tweede vaccindosis moeten krijgen.

Vertrouwde referentiesystemen

Nu we het laatste onderdeel van de vaccindistributie naderen, wordt digitale gezondheidsreferentie belangrijker dan ooit. Bedrijven, evenementenlocaties, luchtvaartmaatschappijen en talloze andere organisaties zullen rekenen op vertrouwde referentiesystemen bij het ontwikkelen van strategieën om te heropenen en zich te herstellen.

Naast het feit dat technologie het zoeken naar en verspreiden van vaccinaties heeft gerevolutioneerd, zal het ook een integrale rol blijven spelen bij de bescherming van onze samenleving. Bij elke stap van deze reis is het absoluut noodzakelijk dat technologie niet alleen effectief en betrouwbaar is, maar ook op verantwoorde wijze wordt ontwikkeld en toegepast.