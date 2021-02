Tijd voor nieuwe generatie digitale zorgvernieuwers!

Onderwerpen als: hoe bouw je een succesvol team? Hoe werken vergoedingen in de zorg? Hoe moet je een digitaal (zorg)product ontwikkelen? Hoe pak je marketing en sales aan in een maatschappelijke omgeving?

Zelf heb ik dit meermaals mogen meemaken. Allereerst bij FocusCura dat ik oprichtte toen ik van de universiteit af kwam. Daar heb ik met vallen en opstaan geleerd wat er komt kijken bij het opzetten van een zorgdienst. Later bij Luscii en de vele klantprojecten waar we ziekenhuizen mogen helpen om nieuwe digitale zorgdiensten te realiseren. Daarnaast vanuit mijn wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren naar de effecten, randvoorwaarden en implementatie aanpak van digitale zorg.

Juist omdat ik zelf ervaren heb hoe fijn het is om mensen om je heen te hebben die met je meedenken, vind ik het ontzettend leuk om nu mijn ervaring te kunnen delen via een mini-opleiding aan de Open Universiteit. Vanaf 30 maart start een selecte groep cursisten bij het vertalen van hun idee voor een digitale zorgdienst naar een bedrijfsplan en pitchdeck.

Vertalen van een idee

In een online, mini-opleiding mag ik hen helpen met een vliegende start waarin ze in zeven weken de theorie leren achter de competenties die nodig zijn om succesvol nieuwe diensten in de zorg te lanceren. Ook ga ik ze actief begeleiden en coachen bij uitdagingen waar ze tegenaan lopen bij het uitwerken van hun idee naar plan. De deelnemers zijn daarbij zowel entrepreneurs als intrapreneurs, managers of zorgverleners in (zorg)organisaties die met digitale transformatie aan de slag willen.

Na de zeven weken, medio mei 2021, is er de ultieme proef. De cursisten gaan hun businessplan presenteren aan een soort ‘Dragon’s Den panel’ met gerenommeerde experts. Onder hen Michel van Schaik van de Rabobank en impact investeerders Eva de Mol (CapitalT) en Warner Philips (Rubio Impact Ventures). Maar ook Quintin Schevernels, investeerder en CEO van Funda en professor Gerard Mertens, decaan en hoogleraar Financieel Management aan de Open Universiteit zitten in het panel en natuurlijk mensen uit de zorg zelf zoals Stanley Allards (Menzis), professor Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het veelvuldig innoverende Amsterdamse OLVG en Ralph Blaes, vanuit de patiënt.

Eerste groep digitale zorgvernieuwers

Ik ben ontzettend nieuwsgierig waar de eerste groep deelnemers mee gaat komen. De mini-opleiding voor deze zorgvernieuwers komt volgens mij op een goed moment. Digitale zorg neemt een vlucht ten tijde van corona en steeds meer mensen in de sector zijn er mee bezig. Ook de investeringen in digitale zorg nemen toe, zoals het digital funding report van Rock Health laat zien. In 2020 stegen investeringen tot maar liefst 12 miljard dollar, een stijging van 45 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Tegelijk blijkt het succesvol neerzetten van een digitaal zorgbedrijf nog steeds niet makkelijk, ook niet voor grote bedrijven. Haven, het digitale zorginitiatief van Amazon, Berkshire Hathaway en JPMorgan Chase & Co dat werd gezien als ‘de zorgdisrupter’, liet een paar weken geleden nog weten de stekker uit hun initiatief te trekken.

Kortom, tijd voor een nieuwe generatie digitale zorgvernieuwers! De eerste lichting cursisten zit overigens al vol. ICT&health gaat de vorderingen van deze groep zorgvernieuwers volgen.