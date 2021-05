Twist and Shout

De quote die ik bedoel is de volgende: “My model for business is The Beatles: they were four guys that kept each other’s negative tendencies in check. They balanced each other. And the total was greater than the sum of the parts”, aldus Steve Jobs. Hij gebruikt de Beatles als voorbeeld voor een business model. Heel eerlijk, waar hij de Beatles noemt, had hij waarschijnlijk ook andere bands kunnen noemen.

Volgens mij (we kunnen het hem niet meer vragen helaas) probeert Steve vooral aan te geven dat samenwerking tot het beste resultaat leidt als er sprake is van wederzijds respect en het accepteren van ieders zwakke en sterke kanten zodat een gezonde balans ontstaat. Het resultaat dat je dan krijgt is in het geval van de Beatles mooie liedjes (smaak natuurlijk) die over de hele wereld bekend zijn en impact op toekomstige muziek hebben.

My model for business is The Beatles: They were four guys that kept each other’s negative tendencies in check. They balanced each other. And the total was greater than the sum of the parts. – Steve Jobs

A Hard Days Work(ing together)

Bij Open Line staan we ook voor samenwerken. Samenwerken met klanten en partners. Door samenwerking ontstaan betere resultaten en zonder een Hard Days Work kom je ook niet veel verder. Come Together, All Together zodat we straks kunnen zeggen: “Here Comes The Sun”, als we in het kader van bijvoorbeeld Data Delen Midden Nederland met ons allen – ziekenhuizen, leveranciers, zorgverzekeraar enzovoorts – er in zijn geslaagd om het beste Virtuele MDO Oncologie van Nederland te realiseren.

Niets voor Day Trippers dus. We gaan er ook niet komen als we ons verstoppen in een Yellow Submarine. We moeten boven het maaiveld uitkomen en zichtbaar zijn. Het is niet altijd Rock and Roll Music en leden van de Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band mogen bij ons wél deelnemen. We gaan niet zeggen Let it be, maar We Can Work It Out. Wil je meedoen? Dat kan, We got a Ticket to Ride voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Yesterday was het niet beter maar met een goeie Twist and Shout starten we een mooie Revolution.

We maken misschien geen muziek bij Open Line maar samenwerken en betrouwbare en coole dingen doen klinken ons als muziek in de oren. Thank you Paul, John, Ringo, George en natuurlijk Steve.