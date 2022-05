Van pilot naar POTLOOD

Maar dat was niet de enige oorzaak van mijn volle hoofd. Dat waren ook alle ideeën die weer door elkaar buitelden door de vonkjes inspiratie die de sprekers gaven met hun presentaties. De not-to-do list van Egge van der Poel kende ik al uit zijn boek Geheelmeesters, maar werd hier nog eens terecht extra in het voetlicht gezet.

En dat geld geen rol speelt, opgetekend uit de mond van Joep de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van CZ, bleek dan weliswaar nét verkeerd begrepen, het tekende ook wel weer het feit dat zorgverzekeraars wel iets meer doen dan alléén maar op de centen letten.

Not-to-do list

Over not-to-do list gesproken. Meerdere malen tijdens dit congres werd opgeroepen om de (nieuwe) pilot van de lijst te schrappen. Ik moest daar wel even van slikken. In mijn praktijk heb ik aan menig pilot meegedaan. En ik doe het nog steeds graag. Al die nieuwe ideeën, die kunnen toch pas echt groeien als we ze gaan uitproberen? De foutjes eruit slijpen? Ik pilot graag, niet alle pilots lukken, maar je krijgt er altijd weer nieuwe kennis door en je helpt een aantal hele goeie ideeën volwassen worden. En nou zou ik niet meer mogen pilotten?

Dit was echter niet de teneur van het verhaal. De kern van waar het om ging was dit: Stop met het eindeloos uitproberen van ideeën, als elders al duidelijk is geworden dat het werkt. Ga dan niet pilotten, maar ga het uitvoeren en opschalen. Aan het werk!

Ja, dan snap ik het. Dan mag ik dus nog steeds nieuwe ideetjes, briljante plannen en ingenieuze ingevingen uitproberen in mijn praktijk. Alleen niet meer onder de naam pilot. Juist. Er duikt een nieuwe naam op, die me dan meer aanspreekt. Aansluitend bij de manier waarop ik vaak mijn praktijk als kraamkamer voor plannetjes gebruik.

Potlood

Ik heb ook al een mooie naam gevonden, ik noem het POTLOOD. Voortaan hou ik me bezig met POTLOOD: Proberen Of ‘T Lukt. Ondertussen Onverschrokken Doorwerken. Aan de slag, voorwaarts!