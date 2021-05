Veilige e-mail blinden en slechtzienden binnen handbereik

Om duidelijkheid te krijgen over welke digitale toepassingen – zoals veilige e-mail – echt goed werken, kan men aankloppen bij Koninklijke Visio. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Daarbij wordt ook veel privacygevoelige informatie gedeeld. Denk aan juridisch advies, bemiddeling voor werkgerelateerde situaties en advies bij administratie. Al deze voorbeelden vragen om de verwerking van veel privacygevoelige data en persoonsgegevens.

Samenwerking met Zivver

Juist bij het delen van gevoelige informatie is het belangrijk dat mensen met een visuele beperking gebruik maken van een platform dat eenvoudig en overzichtelijk is, en past bij de behoefte. Daarom is Visio een samenwerking aangegaan met Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie. Om precies te weten hoe mensen met een visuele beperking omgaan met een digitale middelen, ging Berend Verdoes, UX Designer bij Zivver, aan de slag met ervaringsdeskundigen.

Verdoes: “We moesten beter begrijpen hoe deze doelgroep gebruikmaakt van bijvoorbeeld e-mail. Daarom heb ik een aantal sessies gehad bij Koninklijke Visio. Wij hadden daarmee echt de kans om te zien hoe een blind persoon door een product gaat. Blinden gebruiken namelijk hun toetsenbord om te navigeren. Deze doelgroep ‘springt’ als het ware met specifieke knoppen op het toetsenbord van het ene element naar het andere.” Een van de elementen die Zivver heeft aangepast is de ‘Zivver Toggle’. Deze toggle om veilig mailen te activeren kon niet gebruikt worden met het toetsenbord.

Veilige e-mail

“Normaal gesproken zet je veilig mailen aan als je de ‘Zivver Toggle’ van links naar rechts swipet” vertelt Verdoes. “Voor mensen met een visuele beperking hebben we een toetsencombinatie ontwikkeld om de Zivver Toggle te activeren. Daarnaast is er ook een geluid toegevoegd voor ‘Zivver staat AAN’ en ‘Zivver staat UIT’. Als Zivver is geactiveerd, worden berichten met het juiste beveiligingsniveau verstuurd en beschermd tegen hackers en kwaadwillenden. In de toekomst wordt dit ook gewoon mogelijk vanuit Outlook of Gmail middels de integratie met Zivver. Door de extra functionaliteiten zullen we de toegankelijkheid fors verbeteren.”

Sjaak Boon, specialistisch medewerker I&A / coördinator Visio Onderwijs Nederland: “Zivver heeft zich in het proces bewezen als organisatie die echt met ons meedenkt om digitale producten toegankelijk te maken. De software is daarnaast ook voor mensen zonder visuele beperking erg gebruiksvriendelijk. De nieuwe toepassingen zijn dus een verrijking voor iedereen.”

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Zivver.