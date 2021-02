Wat de zorg kan leren van… 999 Games

Bijzonder eigenlijk dat men bereid is om voor spellen best veel moeite te doen. Je moet je toch verdiepen in het aanbod, naar een winkel gaan (al dan niet online), er geld aan uitgeven, je verdiepen in de spelregels, gemotiveerde familieleden vinden. Allemaal drempels die moeten worden overwonnen voordat men met het spel kan beginnen. Ik vroeg mij af of we daar in de zorg iets van kunnen leren. Het lukt ons niet altijd goed om patiënten te motiveren de dingen te doen die goed zijn voor hun gezondheid.

Aanpak motivatie

Ik sprak hierover met Bert Calis van 999 Games. Deze spellenfabrikant is bekend van spellen zoals onder andere Kolonisten van Catan, Beverbende, 30 seconds, Carcassonne en nog heel veel meer. Zij brengen jaarlijks zo’n 50 spellen op de markt en zijn de grootste onafhankelijke spellenfabrikant in Nederland. Calis vertelde mij hoe zij het motiveren bij 999 Games aanpakken.

De basis begint bij hen bij het inschatten welke spelideeën zo goed zijn dat ze marktwaardig zijn. Dit hangt af van factoren als originaliteit, moeilijkheid en voorspelbaarheid, maar ook van meer basale zaken als speelduur en aantal benodigde spelers. Zo kunnen bijvoorbeeld spellen die je met twee personen kunt spelen en 30 minuten duren op een veel grotere markt rekenen dan spellen met vier personen die twee uur duren.

Als het juiste idee is gekozen en vertaald naar een spel, is het van belang dat mensen het gaan kopen. Daarvoor zet 999 Games natuurlijk marketingcampagnes in. Centraal hierin staan met name de gezelligheid en het plezier dat het spel met zich meebrengt. Altijd zie je blije gezichten van de gezinnen aan tafel, bij voorkeur op een gure winteravond met een open haard. Daarnaast wordt een spel neergezet als manier om met zijn allen van achter je scherm weg te komen, weer bij elkaar te zitten en een gesprek te voeren. De spelmaker hanteert daarbij een mooi beeld van wat het spel allemaal kan opleveren: spelplezier en gezelligheid.

Gebruiksinstructies per video

Als men het spel dan aangeschaft heeft, is het belangrijk dat het daadwerkelijk gespeeld gaat worden. Een van de manieren waarop ze dat stimuleren is het maken van instructievideo’s op hun Youtube-kanaal. Dit haalt de drempel weg dat je met alle spelers de eerste keer geduldig moet wachten en luisteren naar de uitleg van degene met het instructieboekje. Die overigens de regels vaak ook pas voor het eerst ziet.

Je kijkt in plaats daarvan het filmpje gewoon met zijn allen en in een paar minuten kan je van start. Maar het zorgt er daarnaast ook voor dat iedereen precies weet hoe het spel (waar heel goed over is nagedacht) gespeeld moet worden. Zo voorkom je dat het spel niet volgens de regels gebruikt wordt en misschien wel veel minder leuk is – of veel minder diepgang heeft en dus veel minder lang boeit.

999 Games begon hiermee als antwoord op vragen van klanten bij de moeilijke spellen, maar ging na de positieve reacties al snel door met de rest van het assortiment. Ook voegt de spelfabrikant tips toe wat je kunt doen als je uitgespeeld bent met het spel, om zo het spel weer aantrekkelijker te maken om verder mee te spelen. Er zijn inmiddels ook filmpjes speciaal voor kinderen, waarbij kinderen het spel uitleggen. De producent bouwt dus een digitale community om de spellen heen, met als doel om mensen de spellen op de juiste manier te laten spelen.

Wat kan zorg hiervan leren?

Ik zag wel wat parallellen met de zorg toen ik de werkwijze van 999 Games hoorde. Na het bepalen van de juiste behandeling is het doel van de behandeling bespreken erg belangrijk, net zoals 999 Games die gezellige avond in het vooruitzicht stelt. Volgens mij zijn we daar in de zorg ook wel goed in. Het doel van de behandeling is natuurlijk klachten verhelpen, klachten voorkomen of zorgen dat men minder last heeft.

Je zou verwachten dat dat voor patiënten een aanlokkelijk doel is. Wat echter de grote uitdaging voor de patiënt én de behandelaar is, is het ervoor zorgen dat de patiënt zijn behandeling continueert. Ook als dit misschien wel moeite kost en er drempels moeten worden overwonnen. En daar kunnen wij in de zorg wat leren van 999 Games met de instructievideo’s om de speler te helpen door te zetten en het spel op de juiste manier te spelen.

Minder toegankelijk

Want als de behandeling goed worden uitgevoerd, is de kans op succes zo groot mogelijk en de kans dat daardoor iemand doorgaat met de behandeling ook. Er zijn al wel voorbeelden van websites die filmpjes over medicatie aanbieden zoals Kijksluiter. Dit is echter nog lang niet zo sexy en veel minder toegankelijk dan de enthousiasmerende filmpjes die ik van 999 Games zag.



Zouden we niet veel meer op social media in moeten zetten om op die manier uitleg te geven en zo drempels weg te halen en te motiveren om door te gaan met de behandeling? Of heb ik het gemist en zijn er al goede voorbeelden van vloggende zorgprofessionals? Ik hoor het graag, want ik ben benieuwd!

Ik heb voor deze blog gesproken met Bert Calis, vertegenwoordiger van 999 Games, die ik wil bedanken voor zijn tijd en enthousiasme.