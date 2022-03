Wat de zorg kan leren van… de agrarische sector

Ik sprak hierover met Jan Jacobs. Hij is Lead UX en HRI bij Lely. Dit bedrijf produceert technologieën om boeren te ontzorgen en te ondersteunen. Zo zijn ze de grootste melkrobotfabrikant ter wereld die hun producten aan 50 landen leveren. Bij deze volledig geautomatiseerde melkrobot, bepalen koeien wanneer zij eten, drinken, rusten en gemolken worden door zelf de machine in te lopen.

De koe wordt vervolgens door de robot herkend door middel van haar halsband, waardoor specifieke parameters kunnen worden ingesteld. Bijvoorbeeld welke voeding het beste past bij de huidige melkproductie en in welke lactatiefase de koe zich bevindt. Dit alles zonder tussenkomst van een veehouder. Dit is enerzijds voor de boer veel minder arbeidsintensief, maar anderzijds voor de koeien ook veel prettiger en minder stressvol. Dit resulteert dan weer in een hogere melkopbrengst.

Robot verbetert opa

Maar Lely produceert ook andere machines. Een mooi voorbeeld vond ik de Lely Juno robot. Deze robot rijdt continu door de stal en duwt daarbij het voer aan. Er bleek nadat deze op de markt was gebracht in eerste instantie weinig belangstelling. ‘Opa rijdt met z’n tractor drie keer per dag langs het hek om het voer aan te schuiven, wat kan een robot daar nu aan verbeteren?’

Er werd besloten om de robot gratis twee weken op proef te geven aan een aantal boeren. Wat bleek: na twee weken hoefden ze de robot nergens op te halen. Door het continu aanbieden van het voer nam de melkproductie onverwacht aanzienlijk toe.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Neem vooral een kijkje bij de volgende robots die ze in hun assortiment hebben: een voetbad en een cow-wash. Beiden zijn gericht op het optimale comfort en gezondheid van de koeien. Een ontspannen, gezonde koe produceert namelijk simpelweg meer melk. En de boer heeft er geen omkijken naar. Door deze grootschalige inzet van robots, is het in veel melkveehouderijen niet ongebruikelijk dat er meer robots dan mensen in dienst zijn(!).

Minder regulering

Hoe komt het nu de melkveehouderij robots op zo’n grote schaal inzet? Een belangrijke reden is dat er veel minder regulering voor koeien is dan voor mensen.

Zo is er veel minder geld nodig om te innoveren. Een autonome robot is daardoor veel goedkoper te ontwikkelen en te implementeren dan bijvoorbeeld een zelfrijdende auto die zich in het verkeer gaat bewegen of een robot die zelfstandig patiënten opereert. Daarnaast benutten ze expliciet de ruimte voor doorontwikkeling als de robot al in de praktijk werkt.

Er worden natuurlijk geen robots op de markt gebracht die maar half functioneren, maar de praktijk leert dat er altijd lessen uit de praktijk zijn om de robot efficiënter of beter te maken. Deze manier van doorontwikkelen is goedkoper dan alles helemaal perfect uitontwikkeld te hebben voordat het de markt opgaat.

En de zorg dan?

Stelt u zich eens voor, zorgorganisaties waar meer robots in dienst zijn dan mensen. Geen onaantrekkelijk beeld vanuit arbeidsmarktperspectief bekeken. Of het vanuit patiëntperspectief bekeken net zo aanlokkelijk is laat ik aan uw beoordeling over. Maar er zit natuurlijk ook nog wel iets tussenin!

Op dit moment werken er nog weinig organisaties in de zorg op grote schaal met robots. Hoe komt dat nou? Denken we teveel in beperkingen? Natuurlijk is er veel meer regulering in de zorg dan in de agrarische sector als het gaat om privacy en veiligheid. Maar aan de andere kant kun je je afvragen of dat nu wel altijd terecht is.

Wat gebeurt er als je een robot mensen laat verwelkomen in een instelling en hij werkt niet naar behoren? Wat als je patiënten laat inchecken via een chatbot en dat gaat niet helemaal goed? Wat als de schoonmaakrobot niet helemaal goed de hoekjes stofzuigt?

Het is niet dat er daardoor direct levensbedreigende situaties ontstaan. En de kans dat het wél iets oplevert voor de patiënt of voor de zorginstelling is natuurlijk ook aanwezig. Misschien wel zonder dat we het van tevoren kunnen inschatten, net zoals bij de voeraanschuifrobot. Moeten we dat in de zorg niet veel vaker gewoon proberen?

Dank je wel voor jouw tijd en het interessante gesprek Jan Jacobs, Lead UX en HRI bij Lely!