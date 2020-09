Wat de zorg kan leren van… de NPO

Innovatie gebeurde bij de NPO voorheen op eigen afdelingen van de verschillende publieke omroepen en de NPO-organisatie. Sinds 2019 hebben deze afdelingen echter hun krachten gebundeld. Er is een NPO Innovatie-afdeling opgezet en er wordt gezamenlijk gewerkt aan allerlei projecten. Belangrijke reden voor deze stap was dat men vaak het wiel opnieuw aan het uitvinden was. Met de krachtenbundeling wordt voorkomen dat er onnodig tijd en (publiek) geld wordt geïnvesteerd.

Gezamenlijk belang: relevant blijven

Deze krachtenbundeling was wel een behoorlijke uitdaging, omdat alle omroepen ook elkaars concurrenten zijn. Wat hielp, was het gezamenlijk belang om relevant te blijven voor de kijkers en luisteraars. Steeds meer aanbieders strijden om hun aandacht en innovatie is essentieel om hen te blijven bereiken. Belangrijke concurrenten zijn overigens niet zozeer de commerciële omroepen, maar vooral Big Tech als Google en Facebook.

De verschillende eigen innovatie-afdelingen van de omroepen zijn wel blijven bestaan, maar het team van de NPO stimuleert, faciliteert en begeleidt hen waar nodig. Bijvoorbeeld door beproefde innovatiemethoden te introduceren. Of door een idee te versterken met continue toetsing bij de doelgroep. De successen worden vervolgens actief gedeeld en verspreid en alle omroepen worden geholpen het succes te kopiëren. Zo ontstaat er synergie en wordt er veel meer mogelijk zonder er meer tijd en geld in te investeren.

Praten met Willem van Oranje

Zo zijn er veel projecten gedaan met content via smart speakers, zoals de Google Home of Alexa van Amazon. Draadloze digitale apparaten met een ingebouwde virtuele assistent die door spraakgestuurde commando’s bediend kunnen worden. Samen met SchoolTV is bijvoorbeeld een applicatie ontwikkeld, waardoor kinderen op school echt in gesprek kunnen met Willem van Oranje. Zo kunnen ze door vragen te stellen en te beantwoorden veel te weten komen over de geschiedenis. Bij live testen op basisscholen bleek het een groot succes en nu wordt de content uitgebreid naar meer onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met 3 op Reis van BNNVARA waarbij ze met Droomreis een interactieve podcast hebben gemaakt. Je wordt met je ogen dicht meegenomen langs verre oorden en af en toe wordt een vraag voorgelegd die je met je stem kunt beantwoorden. Zo bepaal je zelf hoe je reis verloopt. De lessen die worden geleerd, worden weer actief en transparant gedeeld met iedereen die het kan gebruiken.

Kijk hier voor een scala aan andere innovatieprojecten zoals 3D-TV, het aanbieden van content via social media en de inzet van kunstmatige intelligentie.

Wat de zorg kan leren…

De NPO is net als de zorg een organisatie die met publiek geld gefinancierd wordt. Hun missie luidt: ‘De NPO verbindt en verrijkt het Nederlandse publiek met programma’s die informeren, inspireren en amuseren.’ Om deze missie na te streven werken concurrenten actief samen om gezamenlijk verder te komen. Doen we dat in de zorg eigenlijk wel?

Natuurlijk heb je op deelgebieden samenwerkingsverbanden tussen concurrerende zorgorganisaties en willen we ook wel wat informatie met elkaar delen. Maar dat staat niet in verhouding tot de samenwerking die je tegenwoordig bij de publieke omroep ziet. Ik ken geen overkoepelende organisaties in de zorg die op dezelfde wijze zorgbreed innovatie faciliteren en stimuleren en voorkomen dat overal het wiel opnieuw uitgevonden wordt. En dat terwijl het van hetzelfde publieke geld gebeurt. Of zie ik iets over het hoofd? Ik hoor het graag.

Ik sprak hierover met Egon Verharen, Manager Innovation bij NPO, die ik dankbaar ben voor zijn tijd en enthousiasme.