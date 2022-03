Wat de zorg kan leren van… Fujifilm

De reclameslogan van fotografiegigant Kodak kreeg er zelfs een nieuwe definitie door. Een Kodak-moment was niet langer een uniek moment dat je voor de eeuwigheid vast wilde leggen. Het staat tegenwoordig bekend als de situatie waarin een bedrijf of organisatie de trends in de markt mist en haar dominante positie verliest. Kodak bleef inzetten op fotorolletjes, ondanks dat de wereld om hen heen veranderde.

In de jaren ’90 zag Fujifilm de wereld om zich heen veranderen en kwam tot de conclusie dat de markt van fotorolletjes waar ze sinds 1934 in zaten hard zou gaan krimpen. Er moest worden ingegrepen!

12 kerntechnologieën Fujifilm

Fujifilm definieerde daarop 12 kerntechnologieën die zij gebruikten bij de productie van filmrolletjes en camera’s. Omdat een fotograaf op dat ene unieke fotomoment volledig moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het rolletje, zijn ze extreem goed in het leveren van constante kwaliteit van deze kerntechnologieën. Ze zijn vervolgens actief op zoek gegaan naar afzetmarkten waar hun ervaring met deze technologie goed gebruikt zou kunnen worden. Met succes!

Deze grafiek toont het moment waarop de digitalisering van fotografie het einde van het fotorolletje inluidde.

Een voorbeeld van zo’n technologie die gebruikt wordt bij de productie van fotorolletjes is nanodispersie. Dit is het maken van een stabiel mengsel van nanodeeltjes van stoffen die niet in elkaar oplossen. Fotorolletjes bestaan uit een aantal lagen gelatine met daarin gelijkmatig verdeelde nanodeeltjes die bij ontwikkeling voor de verschillende kleuren zorgen.

Deze technologie blijkt heel geschikt bij het maken van cosmetica, waarbij ze specifieke huidverzorgende stoffen op de juiste plek in de huid kunnen afleveren. In Azië heeft Fujifilm een uitgebreide huidverzorgingslijn op de markt gebracht.

Nieuwe toepassingen

Een andere technologie is High Precision Forming Technology, waarbij ze tot op de nanometer nauwkeurig vormen kunnen maken. Fujifilm gebruikte dit bij de productie van optische lenzen. Deze technologie wordt nu ingezet om polysacharide-naalden van 100 micrometer lengte te maken. In deze naalden kunnen geneesmiddelen worden opgelost. Deze kan een patiënt vervolgens zelf met een pleister op de huid aanbrengen en op die manier pijnloos injecteren door de zeer kleine afmetingen.

Een laatste voorbeeld is bio-engineering. Door het leveren van hoge kwaliteit volgens ‘zero-defects’-approach is het een kleine stap naar het produceren van medische producten. Een voorbeeld daarvan is de Fujifilm-site in Tilburg; waar vroeger in Tilburg voornamelijk imaging en grafische producten werden geproduceerd is daar eind 2021 een fabriek geopend waar cell culture media (celkweekmedia) voor de productie van onder andere biofarmaceutische producten worden gemaakt.

En de zorg dan?

Het zette mij aan het denken. De wereld om de zorg verandert ook drastisch. Wat zijn onze kernspecialiteiten in de zorg? Wat zijn de dingen waar wij in de zorg supergoed in zijn? Ik denk dan bijvoorbeeld niet gelijk aan het beoordelen van röntgenfoto’s (dat kan kunstmatige intelligentie namelijk veel beter); het geven van informatie over ziektebeelden (dat kan Thuisarts.nl prima ); het constateren van een hartafwijking (dat doet Apple Watch al voor je) of het afleveren van een geneesmiddel (ooit van bol.com gehoord?).

Ik denk dan meer aan bijvoorbeeld de passie om voor iemand te zorgen, het optimaal begeleiden van een patiënt in onzekere tijden en het continu op zoek zijn naar nieuwe manieren om patiënten te genezen. Hoe kunnen we die kernspecialiteiten behouden en versterken? En misschien zelfs wel inzetten buiten de zorg?

Ik daag u uit om uw kernspecialiteiten te definiëren! En na te denken waar en hoe u die kunt inzetten. Laten we in de zorg in ieder geval zo ons Kodak-moment proberen te voorkomen!

Ontzettend bedankt voor het leuke gesprek Michiel de Hair, Open innovation HUB manager bij Fujifilm!