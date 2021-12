Wat de zorg kan leren van… YouTubers

Ik was positief verrast toen ik Dylans groet onlangs door de ruimte hoorde schallen bij een werkbezoek bij GGZ-instelling Vincent van Gogh (VvG). Dylan en zijn vriendin Marit Brugman hebben via hun Stichting Durf te Vragen namelijk samen met het ministerie van VWS en VvG gewerkt aan het programma TABOEIEND. Dit programma heeft als doel het taboe te doorbreken dat er nog heerst op psychische problemen onder jongeren.

Het programma wordt in de vorm van een les van 45 minuten aangeboden op middelbare scholen. Door het gebruik van games, quizjes en leuke video’s waar Dylan en Marit een rol in spelen, worden mentale problemen bespreekbaar gemaakt. En door de samenwerking met VvG is de inhoudelijke kwaliteit ook goed geborgd! Hier stond onlangs een uitgebreid artikel over in ICT&Health nummer 6 van 2021.

Ervaringsdeskundigen

Wat ontzettend mooi dat Marit en Dylan hieraan meewerken! Zij zijn zelf ervaringsdeskundige. Marit is een aantal jaren geleden namelijk opgenomen geweest vanwege een eetstoornis en heeft daar een heel openhartig YouTube-filmpje van gemaakt. Ze heeft daarnaast ook een boek geschreven over haar ervaringen.

Ook Dylan heeft een YouTube-filmpje gemaakt over zijn angststoornis. Deze filmpjes zijn al honderdduizenden keren bekeken. Door hun luchtige manier van praten uit eigen ervaring, kunnen zij hun enorme aantal volgers op een geloofwaardige en laagdrempelige manier informeren en daarmee taboes doorbreken. Precies wat zij doen met TABOEIEND.

Impact op fans

Dat beroemdheden impact hebben op hun fans, schreef ik al eerder in mijn blog over Red Bull. Het voorbeeld dat ik toen gaf, ging over Angelina Jolie. Zij liet in 2013 haar beide borsten preventief amputeren omdat ze drager is van het BRCA1-gen. Dragers van dit gen hebben een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Jolie schreef openlijk over haar operatie in The New York Times omdat ze haar ervaringen met andere vrouwen wilde delen. Hier is een studie over gepubliceerd, waaruit bleek dat na alle media-aandacht significant meer vrouwen beter op de hoogte waren van de behandelmogelijkheden bij borstkanker. YouTubers met hun miljoenen fans die dagelijks nieuwe content publiceren kunnen door deze hoge frequentie en directer contact waarschijnlijk nog een veel directer effect teweegbrengen.

Wat mijns inziens wel echt de belangrijkste succesfactor is, is dat er uit eigen ervaring wordt gepraat. U kent wellicht nog wel de rol van influencer Famke Louise gedurende de coronacrisis. Eerst werd zij nog door de rijksoverheid betaald voor deelname aan een coronacampagne waarbij ze volgers er op moest wijzen zich aan de basisregels te houden, maar later werd zij bekend als voorvechter van de hashtag #ikdoenietmeermee. Niet echt geloofwaardig. Je moet een YouTuber dus niet iets laten vertellen waar hij of zij zelf niet in gelooft.

Kansen YouTubers in de zorg

Waar zijn dan nog meer kansen voor YouTubers in de zorg? Met vaak toch de jeugd als doelgroep zouden YouTubers wellicht een belangrijke rol kunnen spelen in het bespreekbaar maken van seksueel misbruik. Of uitleg over de risico’s van het gebruik van drugs en alcohol. Maar ook daar geldt mijns inziens dat ze het verhaal moeten vertellen waar ze zelf in geloven. En een samenwerking met zorgprofessionals is voor de inhoudelijke kwaliteit wel echt een voorwaarde.

Een andere optie zou nog kunnen zijn dat we het in de zorg helemaal andersom gaan doen. Dat mensen uit de zorg zich meer gaan toeleggen op YouTube! Ik ken zelf nog geen zorgprofessionals die een YouTube kanaal hebben met miljoenen volgers, maar wellicht heb ik wat gemist?