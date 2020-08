17 ziekenhuizen wisselen beelden uit op Twiin-wijze

Vanaf september 2020 moet met behulp van het Twiin-portaal in theorie de beruchte dvd op de buik van een patiënt die naar een ander ziekenhuis vervoerd wordt, verleden tijd zijn. De initiatiefnemers achter Twiin mikken erop dat nog dit jaar alle ziekenhuizen hun PACS-systemen gereed hebben voor het verzenden of ontvangen van beelden en verslagen met Twiin. Het einddoel van Twiin is volledige beschikbaarheid van alle medische gegevens van patiënten en cliënten wanneer zorgprofessionals deze nodig hebben.

Merendeel ziekenhuizen aangemeld

96 procent van de ziekenhuizen zou positief staan tegenover deelname aan DVDexit (in juni was dit nog circa 80%). Van de 75 ziekenhuizen hebben zich er inmiddels 64 aangemeld voor uitwisseling via het Twiin-portaal, waarvan er 17 dus al daadwerkelijk beelden en verslagen uitwisselen. Daarnaast hebben zich zeven zelfstandige klinieken aangemeld, waarvan er al bereikbaar zijn. Zelfstandige klinieken kunnen onder bepaalde voorwaarden met DVDexit meedoen.

Onlangs riepen Simon Vermeer, CIO Erasmus MC en zijn CMIO-evenknie Jan-Jaap Visser alle UMC’s op om zich bij DVDexit aan te sluiten. UMC’s zoals het Erasmus MC hebben er als grootverbruikers van medische data belang bij dat – standaard en geïntegreerde – uitwisseling van radiologische beelden en verslagen via het Twiin-portaal een succes wordt. Academische ziekenhuizen zouden hier ook een kritische voortrekkersrol in moeten vervullen, denken Vermeer en Visser. Het LUMC ging begin juli als eerste UMC live met beeldenuitwisseling volgens Twiin-afspraken. Het St. Jansdal was in mei het eerste ziekenhuis dat beelden op Twiin-wijze kon uitwisselen.

Concrete stap binnen Twiin

Sinds mei 2020 wordt kosteloos een voorziening beschikbaar gesteld aan alle ziekenhuizen om beelden en verslagen uit te wisselen. Het is de eerste concrete stap binnen het programma Twiin, dat twee jaar geleden van start ging. Het is een samenwerkingsverband van beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil als koepel van zorgverzekeraars het eerste deel van het programma financieren.

Tussen 9 juni en 17 juli liep er een open consultatie waarbij iedereen ideeën en suggesties voor DVDexit kon delen. De uitkomst van de consultatie moet nog bekend worden. Twiin wilde weten komen: