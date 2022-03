2,2 miljoen euro voor ontwikkeling app juist gebruik medicatie

Er zijn in Nederland zo’n 15.000 geneesmiddelen in gebruik. Momenteel overlijden in ons land elk jaar ruim 1.000 mensen door onjuist gebruik van medicatie. Meer dan 20.000 Nederlanders komen als gevolg van onjuist medicijngebruik jaarlijks in het ziekenhuis terecht. MedicijnWijs moet apothekers helpen deze aantallen terug te dringen door de voor hen wettelijk verplichte farmaceutische zorg naar hun cliënten/patiënten digitaal te ondersteunen.

Monitoring juist gebruik medicatie

Uit een eerste verkenning van het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen bleek onlangs dat MedicijnWijs de apotheker geneesmiddelgebruik van de patiënt kan monitoren tussen bezoekmomenten aan de apotheek door. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Pharmi. Het Nivel heeft al eerder de TRIAGE-startvragen opgesteld: vier vragen die in het baliegesprek gebruikt kunnen worden om problemen in medicatiegebruik te signalen. In de toekomst wil het Nivel deze vragen gaan integreren in de MedicijnWijs-app.

MedicijnWijs begeleidt patiënten via een stand alone app of als toevoeging op bestaande medicatieplatforms bij het gebruik van reguliere geneesmiddelen in de eerste twee weken van gebruik. gebruikers krijgen dagelijks via tekst, video en animatie informatie over wat een medicijn doet, welke bijwerkingen er kunnen zijn, welke aandoening het betreft, hoe ze met medicijn afval om moeten gaan, of ze er mee op reis kunnen, wat de patiëntenvereniging doet, welke leefstijl bij de aandoening past etc.

Langdurige ondersteuning

Gebruikers kunnen via het platform ook vragen stellen aan de eigen apotheek, bijvoorbeeld via de chatfunctie, en vragenlijsten beantwoorden. Daarnaast ondersteunt Pharmi bij langer gebruik de rationele inzet van medicatie, waarbij modules bijvoorbeeld therapietrouw, afbouw waar mogelijk en rationele inzet van medicatie volgens richtlijnen begeleiden.

Afnemers, zoals momenteel (online) apotheken, ketens en farmaceutische thuiszorgorganisaties, kunnen patiënten op afstand begeleiden via een zorgdashboard, dat door gerichte data-analyse steeds meer gepersonaliseerde zorg mogelijk maakt.

Meer regie gebruiker medicatie

Met het uitgangspunt ‘digitaal waar het kan, menselijk waar het moet, stelt Pharmi in te spelen op de combinatie van een groeiend tekort aan zorgpersoneel en een groeiende zorgvraag door de groei van het aantal ouderen en kwetsbaren. Met het MedijnWijs-platform moeten mensen de regie over medicijngebruik zoveel mogelijk in eigen hand houden, zodat er minder fouten ontstaan en er meer tijd blijft voor menselijke zorg van apothekers, waar dat echt nodig is. Dit moet leiden tot betere uitkomsten, tevredenere patiënten en minder verspilling,

Pharmi Heeft eerder al financiering binnengehaald via onder meer Rabobank, LIOF en het Limburg Techology Investment Fund. De huidige investering is afkomstig van de nieuwe aandeelhouders Healthy Capital en INZET, samen met bestaande aandeelhouder LIOF.

De financieringsronde werd geleid door Healthy Capital, dat zich richt op investeringen in de digitale gezondheidszorg. INZET (INvesteren in Zelfstandigheid En Technologie) is een vroege groeifase investeringsfonds in zorginnovaties die het dagelijks leven van zorgbehoevenden verbeteren en bijdragen aan de preventie van chronische gezondheidsproblemen.

Doorontwikkeling MedicijnWijs

Pharmi heeft dit jaar voor bijna alle geneesmiddelen (15.000) een standaardbegeleiding voor twee weken in haar systemen geladen en beschikbaar in MedicijnWijs BASE. Er worden regelmatig begeleidingsopties toegevoegd aan MedicijnWijs en met Serious Gaming wil de ontwikkelaar het gebruik van het platform leuker maken en zorgen voor langdurige gedragsverandering.

Pharmi stelt met patiënten en patiëntenverenigingen samen te werken om continue feedback te krijgen over de beleving van patiënten bij het gebruik van MedicijnWijs. Hiermee wordt het platform verder ontwikkeld. MedicijnWijs is ook als prototype al beschikbaar in een ‘conversational-AI’ vorm, een Digital Human op basis van kunstmatige intelligentie. Patiënten kunnen specifieke vragen stellen over bijvoorbeeld de werking en bijwerking van een medicijn. De digital human wordt momenteel verder ontwikkeld.