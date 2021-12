300 miljoen voor ontwikkeling stamcel therapie nierziekten

De investering is afkomstig van de Novo Nordisk Foundation en heeft een looptijd van tien jaar. Voor het nieuwe reNEW consortium van de drie instituten betekent de investering een enorme impuls voor het onderzoek naar stamcel therapie en de behandeling van nierziekten in het bijzonder. Daarnaast bouwt het reNEW consortium voort op de ambitie van de RegMedXB. Dit is een Vlaams-Nederlands consortium, mede opgericht door de Nierstichting.

“Deze donatie is een fantastische impuls voor dit relatief nieuwe veld binnen de geneeskunde. Ook bouwt het direct voort op de ambitie die mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Wetenschapsagenda en waarin we samenwerken binnen landelijke consortia zoals Regmed XB”, zegt Prof. Ton Rabelink van het LUMC.

Stamcel therapie voor nierziekten

Momenteel zijn nierdialyse en niertransplantatie de enige beschikbare behandelingen voor ernstig nierfalen. Daarbij moet aangetekend worden dat transplantatie de beste optie van de twee is. Echter, door een tekort aan donornieren is de wachtlijst daarvoor ook erg lang. Momenteel wachten meer dan 800 patiënten op een nieuwe nier.

Dankzij regeneratieve geneeskunde kunnen die wachtlijsten verkort worden. Mede voor die ontwikkeling werd in 2017, onder andere door de Nierstichting, RegMedXB opgericht. Dat staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders en is een samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, provincies, gezondheidsfondsen en bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen. In 2019 ontving dit consortium een subsidie van 8 miljoen euro van het ministerie van EZK.

Doel van RegMedXB is de ontwikkeling van therapieën voor chronische ziekten, op basis van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. Zoals het ontwikkelen van mini-nieren om de functie van de nier te kunnen ondersteunen en op termijn zelfs te vervangen. Het LUMC is een van de partners van dit initiatief. Met het nieuwe reNEW consortium, en de investering van 300 miljoen euro door de die Novo Nordisk Foundation kan een nieuwe impuls gegeven worden aan de samenwerking op het gebied van nieren en stamcellen.