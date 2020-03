3D geprint onderdeel maakt mondkapje van snorkelmasker

De ontwerpen kunnen, zo zeggen de ontwikkelaars, bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde tekort aan gezichtsmaskers. Die zijn hard nodig om de veiligheid van medische professionals verbeteren. Met name tijdens het intuberen en intensieve zorgprocedures waarbij het risico op besmetting het grootst is, is het dragen van een mondkapje of bescherming van cruciaal belang..

De ontwikkelaars hebben ervoor gekozen hun oplossing open source beschikbaar te maken. Dit betekend dat ze kunnen worden gekopieerd om medische professionals over de hele wereld te helpen. Het ontwerp van de 3D-geprinte verbindingsstukken gemaakt door TU Delft wordt beschikbaar gesteld op Thingverse, een wereldwijde website waarop ontwerpen voor 3D-printers kunnen worden gedeeld. De handleidingen voor het maken van het koppelstuk staan ook online.

Van snorkelmasker tot mondkapje

In beide maskers wordt een 3D-geprint verbindingsstuk gebruikt. De COVID Lifesaver Mask maakt gebruik van een hoog-rendement filter uit anesthesieapparatuur. Dit masker is goedkoop en bedoeld voor kortstondig gebruik. De anesthesiefilter die daarvoor gebruikt kan 99,999% van de virussen en bacteriën tegenhouden. De combinatie van een volgelaat-snorkelmasker met een hoog-rendement filter uit anesthesieapparatuur geeft een veiligere bescherming dan de FFP2 maskers die nu veel gebruikt worden.

In de Air-Wave Protector wordt een industrieel ventilator- & filtercomponent en een luchtpomp gebruikt in de lassector gebruikt. Daarmee wordt een beschermingsapparaat gemaakt dat ook geschikt is voor langer gebruik. De luchtpomp zorgt voor een positieve druk in het masker, waardoor het mogelijk weglekken van lucht teruggedrongen wordt. Dat maakt het ademen gemakkelijker. Uit eerste onderzoeken blijkt dat dit masker een betere bescherming biedt dan de bestaande FFP2-maskers.

Productie 3D onderdeel gestart

Beide oplossingen zijn al getest door een team van medische professionals. Zij concluderen dat het snorkelmasker in de praktijk goed werkt. Zo is er onder andere voldoende ruimte voor brildragende gebruikers en kan er met patiënten en collega’s worden gecommuniceerd. Het herbruikbare masker kan worden ontsmet met reeds beschikbare reinigingsmethoden.

Op dit moment worden sommige onderdelen van de oplossingen nog verder getest, maar Shell is al begonnen met het 3D-printen van de benodigde koppelstukken. Dat gebeurt in het Technology Center in Amsterdam.

De “COVID Lifesaver Mask” en de “Air-Wave Protector” worden ontwikkeld door een ondersteunend netwerk, bestaande uit: