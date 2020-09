3D-geprint systeem monitort coronapatiënten op afstand

Onder de noemer van “DATA against COVID-19“, heeft EIT Digital eerder dit jaar een extra oproep uitgezet voor innovatie-activiteiten in de strijd tegen corona. Deze oproep leverde 87 innovatievoorstellen op vanuit heel Europa, waarvan er negen zijn geselecteerd voor EIT Digital ondersteuning. Eén ervan is het 3D-geprinte telemonitoringsysteem voor coronapatiënten. Een prototype wordt nu getest.

Totale investering 500.000 euro

De betrokken studenten van de EIT Digital Master School hebben ELTE-Soft, MOHAnet en Eötvös Lorand University uit Hungary en InnoTractor uit Nederland geïnteresseerd om te partneren. De totale financiering van 500.000 euro komt van deze partners en EIT Digital. Het project wordt geleid door Peter Lakatos, die dit jaar afstudeert aan EIT Digital Master School studie Data Science aan de EIT Digital partner universiteiten Eindhoven University of Technology en KTH.

Lakatos en zijn team en partners hebben nu zes maanden de tijd om met een zogeheten Minimal Viable Product (MVP) te komen. Lakatos zegt dat de MVP in ziekenhuizen wordt getest. “Ons doel is om eind dit jaar onze eerste klanten te hebben en daarna uit te rollen naar meer ziekenhuizen en overheden in Europa.”

Vitale waardes coronapatiënten meten

Het eerste resultaat is een prototype van een 3D-geprint telemonitoring systeem dat vitale waarden meet van coronapatiënten. Verpleegkundigen kunnen de gemeten gegevens uitlezen via een platform om de voortgang van de patiënten te volgen. “In plaats van één patiënt kunnen verpleegkundigen dan op een veilige afstand zo’n honderd patiënten tegelijk controleren”, legt Lakatos uit in een video over het prototype.

In deze video wordt de werking van het prototype van het 3D-geprinte device uitgelegd.

Op een teamlid na, motion graphic designer Kristóf Nagy, studeren de andere vier teamleden ook aan de EIT Digital Master School. Het zijn de tweedejaars studenten Márton Elodi, die Human Computer Interaction and Design studeert aan de partner universiteiten Aalto University en KTH, en Miklós Knebel die Autonomous Systems studeert (Technische Universität Berlin en Aalto University). De andere twee EIT Digital Master School studenten zijn: Levente Mitnyik (Embedded Systems, KTH en Eindhoven University of Technology) en Peter Danos (Visual Computing and Communication, KTH en Aalto University).

EIT Digital is een Europese organisatie voor educatie, innovatie en scaleup acceleratie. Doel is om de economische groei en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren middels digitale technologische innovatie en onderwijs. Dit gebeurt via integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap en een pan-Europese samenwerking met 280 Europese bedrijven, mkb’s, startups, universiteiten en onderzoeksinstituten.