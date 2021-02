3D-geprinte bevestiging voor mondneusmaskers

Op initiatief van het FabLab Hardenberg is, in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs, scholen voor Voortgezet Onderwijs en het Saxenburg ziekenhuis een bevestiging voor de mondneusmaskers ontwikkeld die niet ‘om’ het oor, maar achter het hoofd bevestigd wordt. Uiterlijk heeft die nieuwe bevestiging, die vervaardigd wordt met een 3D-printer, wat weg van een verstelbaar bandje van een honkbalpet.

Comfortabelere bevestiging mondneusmaskers

De 3D-geprinte plastic bevestiging voor mondneusmaskers maakt het langdurig achtereen dragen van deze beschermende maskers een heel stuk prettiger. Het idee voor de nieuwe, comfortabele, bevestiging is ontstaan in het FabLab Hardenberg. Dit is een innovatieve werkplaats voor onder andere (digitale) ontwerpers, studenten, wetenschappers en ambachtslieden.

Nadat het idee geboren, en het de nieuwe bevestigingen geprint waren, besloot het FabLab dit te melden bij het innovatieteam van Saxenburgh. Vervolgens is de nieuwe bevestiging voor mondneusmaskers daar samen met enkele zorgverleners getest. Met de feedback die de ontwerpers vanuit de praktijk kregen is daarnaast een verbeterde variant ontwikkeld. Die wordt inmiddels tot tevredenheid gebruikt (zie foto hieronder) op de Intensive Care van het Saxenburgh Medisch Centrum en op de verpleegafdeling voor Covid-19 patiënten.

De nieuwe innovatieve bevestiging voor mondneusmaskers is al ingeburgerd in het Saxenburgh

Meer 3D en COVID-19 innovaties

Deze nieuwe bevestiging voor mondneusmaskers is niet de eerste innovatie die, gedreven door de coronapandemie, ontwikkeld wordt met behulp van studenten of 3D-technologie. Tijdens de eerste coronagolf, toen er een tekort dreigde aan beademingsapparatuur, slaagden studenten van de TU/Delft er in om binnen drie weken een eenvoudig, effectief en betaalbaar beademingsapparaat te ontwikkelen.

Net na de zomer werden een aantal innovatievoorstellen in het kader van ‘DATA against COVID-19’ gepresenteerd. Een daarvan was een 3D-geprint, op het hoofd te bevestigen apparaat, waarmee verpleegkundigen meerde (COVID-19) patiënten tegelijk op veilige afstand kunnen monitoren.