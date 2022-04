3D-geprinte hulpmiddelen voor revalidatie en ergotherapie

Als we het hebben over 3D-printen in de zorgsector, dan denken we natuurlijk vooral aan de successen die de afgelopen jaren al geboekt zijn met (bot)protheses, al dan niet voor chirurgische ingrepen. Daarnaast wordt ook al veel onderzoek, en tests, uitgevoerd naar het toepassen van 3D-geprint weefsel, het zogenoemde 3D-bioprinten. Maar er is nog een zorgsector waar 3D-printing een doorbraak maakt: de ergotherapie, en dan met name voor het ontwerpen en produceren van op maat gemaakte hulpmiddelen

Ergotherapie en 3D-printen

Binnen het project van Hogeschool Zuyd wordt een procesbeschrijving ontwikkeld en getest voor en met ergotherapeuten gericht op de inzet van 3D-printen in de revalidatiezorg. Dat wordt onder andere in samenwerking met zorg- en revalidatie instellingen Adelante, Libra en Sevagram uitgevoerd. Daarnaast wordt in het project ook de samenwerking met 3D-experts beschreven en een toolbox ontwikkeld die het proces ondersteunt. Denk bij die toonbox aan een keuzehulp voor materialen, handleidingen voor 3D modelleren, tekenen en printen.

De kennis en ervaring die tijdens het project opgedaan wordt, zal worden gedeeld via artikelen en een (online) community. Voorbeelden van 3D geprinte hulpmiddelen worden beschikbaar gesteld via de database www.hulpmiddelentips.nl. Bovendien zal ook een onderwijsmodule worden ontwikkeld voor bachelorstudenten Ergotherapie.

Tientallen DHZ-hulpmiddelen

Inmiddels, nu het project bijna op zijn eind loopt, zijn al tientallen DHZ-hulpmiddelen ontwikkeld, geteste en beschikbaar gesteld via de website Hulpmiddelentips. Uiteraard zijn er nog maar weinig patiënten die thuis zelf een 3D-printer hebben. Echter, voor revalidatiecentra en ergotherapeuten kunnen de vrij beschikbare ontwerpen een uitkomst bieden om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren.

Het project van Hogeschool Zuyd, en de drie samenwerkende zorginstellingen, heeft ertoe geleid dat het bewustzijn van de meerwaarde die een technologie als 3D-printen voor revalidatie en ergotherapie verder gegroeid is.

“Revalidatiecentra zoeken continu naar innovaties die toegevoegde waarde hebben voor de revalidant. 3D-printen borrelde de afgelopen jaren al veelvuldig op als mogelijk waardevolle technologie voor ergotherapie. Ook bij revalidatiecentra Adelante, Sevagram en Libra. We zijn hierover in gesprek geraakt en startten kort daarna dit onderzoek”, aldus onderzoeker Monique Lexis tegenover revalidatie magazine.