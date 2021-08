3D-geprinte medicatie op maat voor kinderen

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op een medicijn tegen hartritmestoornissen bij kinderen. Bij die medicatie is het toedienen van de exacte dosering van groot belang en iets dat heel nauw luistert. De bestaande pillen hebben een dosering van 50 milligram en breken is geen optie.

“Dus nu werken we met infuusvloeistof die de ouders in de mond van het kind druppelen. Die oplossing is echter niet ideaal. De vloeistof smaakt vies en een foutje met de dosering is snel gemaakt”, vertelt ziekenhuisapotheker Liesbeth Ruijgrok.

Medicatie op maat uit de 3D-printer

Het 3D-printen van pillen met exact de juiste dosering is wellicht een goede oplossing voor dit probleem. De (on)mogelijkheden daarvan worden op dit moment onderzocht door Ruijgrok, in samenwerking met de afdeling Kindercadiologie van het Erasmus MC en TNO. Om een pilletje met de exacte dosering te produceren worden de benodigde gegevens daarvoor ingevoerd in een computer die vervolgens de 3D-printer aanstuurt. Zo kan voor elk kind een pil op maat gemaakt worden.

Het printen van de pilletjes met een 3D-printer heeft bovendien nog meer voordelen. Naast standaard, ronde, pilletjes, is het ook mogelijk om de pillen in een prettiger ogend formaat te printen. Denk bijvoorbeeld aan gummibeertjes of hartjes. Als klap op de vuurpijl kan ook de vieze smaak van medicatie vervangen worden.

Een 3D-geprinte pil (Foto: TNO)

Meer onderzoek nodig

Voordat de 3D-geprinte pillen in de praktijk gebruikt kunnen worden, is nog wel extra onderzoek nodig. Ruijgrok en haar collega’s moeten bijvoorbeeld goed uitzoeken hoe de printer het beste werkt. Maar ook of de werking van de geprinte pillen hetzelfde is als die van de standaard medicatie – in dit geval de gebruikte infuusvloeistof. Daarnaast wordt ook onderzocht of de medicatie aan alle kwaliteitseisen voldoet en wat de kinderen en ouders ervan vinden.

“Het is een hot topic. We beginnen nu met medicijnen voor kinderen, maar er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een ‘polypil’, waarin meerdere medicijnen tegelijk zitten. Dat kan voor ouderen heel praktisch zijn. Of aan een printtechniek waarbij de kern van de pil hard is en de buitenkant zacht, waardoor het medicijn heel gereguleerd wordt afgegeven aan het lichaam”, aldus Ruijgrok.

Dit is overigens niet het eerste onderzoek naar de mogelijkheid van 3D-printen voor het produceren van medicatie op maat voor kinderen. Voor de coronapandemie – eind 2019 – werd een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd door het LUMC. Zij concludeerden toen ook dat deze technologie voor deze toepassing kansen veelbelovend klinkt.