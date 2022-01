3D Lab ETZ krijgt officiële status binnen ziekenhuis

Het 3D Lab van het ETZ werd opgericht om via 3D-technieken operaties optimaal voor te bereiden. Er kwamen echter steeds meer verzoeken voor 3D-modellen binnen. Met het oog op het draaiende houden van poliklinieken en operatiekamers kwam de continuïteit van het 3D Lab in het gedrang, aldus Bemelman. Een professionaliseringsslag was dus nodig.

Vaste aanstelling bij 3D Lab

Die stap was de vaste aanstelling van Pieter-Jan Scheerlinck en Vito van Dal, projectleiders Chirurgie zorgondersteuning. “Er is nu altijd iemand aanwezig, bij wie chirurgen kunnen binnenlopen voor verzoeken”, legt Bemelman uit. “Vijf minuten later gaat men er mee aan de slag, iets wat vroeger anders was. Toen moest ik daar ‘s avonds of ergens tussendoor voor gaan zitten.”

Scheerlinck en Van Dal zullen in het begin vooral 3D-prints maken voor de afdeling MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie). “Daar kunnen wij modellen voor ontwerpen en printen, die chirurgen tijdens operaties kunnen gebruiken”, licht Van Dal toe. De afdeling MKA maakte al geregeld gebruik van 3D-technologie, maar deed dat destijds in samenwerking met een extern bedrijf. Dat verandert nu in een directe samenwerking met het 3D Lab.

Een voorbeeld is een correctie-osteotomie, waarbij een verkeerd aangegroeid deel van het bot wordt doorgenomen met speciale software. Van Dal hierover: “Zo kun je het gewenste resultaat voor de patiënt precies plannen, wat uiteindelijk leidt tot het maken van een kunststof model.”

Bij een kaakcorrectie bepaalt het model de precieze stand van de boven- en onderkaak. Die plaats je op de tanden en past precies in de gebitsafdruk van de specifieke patiënt. “Door 3D-planning wordt de kaakstand tijdens de operatie áltijd op de juiste manier bepaald, terwijl dat vroeger wat meer op gevoel werd gedaan”, vult Scheerlinck aan.

Lab voor iedereen beschikbaar

Het 3D Lab zal overigens beschikbaar zijn voor iedere ETZ-specialist die ondersteuning nodig heeft op het gebied van 3D-printen. Zo print het lab modellen van een complexe botbreuk, een fistel (ongewone verbinding tussen twee holle organen), een vaatafwijking en aderverkalking. Bij de afdeling Traumatologie worden 3D-modellen al ingezet bij operaties van complexe botbreuken, vertelt Bemelman: “De te nemen stap daarna is het nadenken over schedel- en kaakimplantaten, die we hier in het ETZ willen ontwerpen.”

