3D-model helpt chirurgen én patiënten

De betreffende patiënt had één nier en op deze nier groeide een tumor die moest worden verwijderd. Oorspronkelijk was besloten dat de hele nier moest worden verwijderd. Uroloog Lont besloot daarop een 3D-model van de nier te laten maken via een techniek die sinds kort in het Meander beschikbaar is. Dankzij het 3D-model kon duidelijk worden bekeken op welke manier de niertumor groeide. Ook konden de bloedvaten die naar de nier liepen goed in beeld worden gebracht.

Voldoende bloedtoevoer

Door dat 3D-model werd ingeschat dat er bij een gedeeltelijke verwijdering van de nier nog voldoende bloedtoevoer over zou blijven voor het behoud van een redelijke nierfunctie. “We hebben bij deze patiënt met succes een gedeelte van de nier kunnen sparen. De tumor is niet teruggekomen en de patiënt hoeft niet aan de dialyse. Hij ervaart geen fysieke beperkingen in zijn dagelijks leven. Een prachtig resultaat dus”, zegt Anne Lont. De operatie heeft een tijdje geleden plaatsgevonden en het gaat goed met de patiënt.

3D-model ook binnen andere sectoren

Ook binnen andere sectoren in de zorg neemt het gebruik van 3D-modellen toe. Zo is eerder dit jaar in het Catharina Hart- en Vaatcentrum via een 3D-printer een realistische kopie van iemands hart gemaakt. Dat hartmodel van siliconen wordt gebruikt voor patiënten die een complexe hartoperatie nodig hebben. Via deze modellen kunnen details beter in beeld worden gebracht.

Ook kan het model worden gebruikt bij de voorlichting over de operatie aan de betreffende patiënt. Het hartprobleem en de benodigde operatie kan worden gevisualiseerd. Ook de eventuele risico’s kunnen beter worden uitgelegd aan de hand van het model. Een 3D-model helpt niet alleen chirurgen bij operaties, ook patiënten blijken de voorlichting aan de hand van een 3D-model prettig te vinden.

Nauwkeuriger behandelplan via 3D-model

In 2021 is in het centrum voor Artificial Intelligence van Meander Medisch Centrum een pilot gestart met het gebruik van 3D-modellen van Visible PatientTM (VP) bij de specialismen Urologie, GE-chirurgie en Longchirurgie. CT-beelden worden door middel van innovatieve algoritmen tot interactieve 3D-modellen gereconstrueerd. Dit 3D-model geeft de anatomie vereenvoudigd weer. Tijdens een operatie kan dat eenvoudig worden geraadpleegd in de robotconsole.

Anne Lont is erg enthousiast over het gebruik van de 3D-modellen: “Wetenschappelijk onderzoek moet uiteindelijk moeten uitwijzen of deze techniek daadwerkelijk tot betere uitkomsten leidt. Maar de verwachting is dat met 3D-modellering het behandelplan nauwkeuriger kan worden gemaakt waardoor het percentage patiënten waarbij dit plan precies kan worden gevolgd, stijgt.”