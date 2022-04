3D-model vrouwelijke anatomie moet gendergelijkheid bevorderen

Het model is ontwikkeld door Elsevier, de van oorsprong Nederlandse wetenschappelijke uitgever die zich steeds meer toelegt op informatieoplossingen en -analyse. Het anatomie-model biedt onder meer:

Een volledige weergave van het vrouwelijke skelet, inclusief de unieke kenmerken rondom de bekken en de schedel.

Een nauwkeurige weergave van de spieren, in lijn met onderzoeksresultaten van de breedste demografie van vrouwen.

Visueel gedetailleerde vrouwspecifieke regio’s.

Een vergelijkende functionaliteit, waarbij gebruikers kunnen schakelen tussen modellen voor vergelijkende studie tussen mannen en vrouwen.

3D-model geeft juiste anatomie weer

Het 3D-model markeert volgens Elsevier een mijlpaal in onderwijsgelijkheid met de weergave van de volledige vrouwelijke anatomie in de studie van het menselijk lichaam. De lancering komt op een moment dat vrouwen vaker een verkeerde diagnose krijgen vanwege gezondheidsproblemen dan mannen. Dit zou mede komen doordat bij vrouwen vaak niet van de juiste anatomische situatie wordt uitgegaan.

Het 3D-model is de nieuwste toevoeging aan het 3D-platform – Complete Anatomy van Elsevier. Het is volgens de uitgever de eerste keer dat een volledig vrouwelijk model is gebouwd met een dusdanig detailniveau, in plaats van specifieke delen van de mannelijke anatomie te vervangen door vrouwelijke kenmerken.

Met het nieuwe 3D-model kunnen docenten anatomie vanuit het vrouwelijk perspectief visualiseren, bewerken en onderwijzen in realistische 3D-details. Afbeelding: Elsevier.

Historisch gezien is de volledige vrouwelijke anatomie ondervertegenwoordigd in de studie van het menselijk lichaam. Met het nieuwe 3D-model kunnen docenten anatomie vanuit het vrouwelijk perspectief visualiseren, bewerken en onderwijzen in realistische 3D-details. Complete Anatomy is een cloudgebaseerd medisch onderwijsplatform van 3D4 Medical, een dochter van Elsevier.

Impact op educatieve ervaring

Elizabeth Munn, Managing Director, Global Medical Education, Elsevier, stelt trots te zijn op deze stap voorwaarts in het aanpakken van gendervooroordelen. “We geloven dat het vrouwelijke model van Complete Anatomy een enorme impact zal hebben op de educatieve ervaring van medische studenten over de hele wereld, evenals op de resultaten van patiënten die ze in de toekomst behandelen.” Het model is gebaseerd op vier jaar onderzoek en ontwikkeling, antropologische gegevens uit gespecialiseerde teksten, academische papers en feedback van klanten.

Yasmin Carter, PhD, Assistant Professor Translational Anatomy aan de UMass Chan Medical School in Worcester (Maryland,m VS), stelt dat het gebruik van het mannelijke lichaam als ‘anatomisch normaal’ leidt tot onbewuste vooringenomenheid. Leerlingen nemen die vooringenomenheid mee in hun toekomstige interacties met het lichaam, mogelijk ook met patiënten. “Het vrouwelijke model van Complete Anatomy zal me ondersteunen bij het opleiden van de volgende generatie medische professionals om passender en inclusiever te zijn.”

Vrouwspecifieke zorgtechnologie

Ook op het gebied van medische technologie wordt gewerkt aan vrouwspecfieke oplossingen. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep van Universiteit Twente liet afgelopen maart weten in te zetten op het ontwikkelen van dergelijke technologie. Vrouwen hebben regelmatig met andere ziekten te maken dan mannen, zoals baarmoederhalskanker. Hiernaast komen specifieke ziektes zoals osteoporose vaker voor bij dames dan bij heren. Met het ontwikkelen van nieuwe datastrategieën en technologie speciaal voor vrouwen, wil de onderzoeksgroep inzetten op preventie, meer zorg op maat realiseren en het welzijn van vrouwen bevorderen.