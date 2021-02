3D-navigatie verhoogt precisie wervelkolomoperaties

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het VieCuri Medisch Centrum het 3D-navigatiesysteem, de Siemens Cios Spin, in gebruik genomen. Jaarlijks vinden in het Noord Limburgse ziekenhuis zo’n 80 wervelkolomoperaties plaats. Tijdens deze operaties worden vaak vlakbij de zenuwen in de wervelkolom implantaten geplaatst. Deze ingreep wordt doorgaans uitgevoerd bij patiënten met een scheve rug, afgegleden of versleten wervels of wanneer ze last hebben van een beknelling van zenuwen door artrose.

3D-navigatie voor wervelkolomoperaties

Voorheen werd bij een operatie aan de wervelkolom gebruik gemaakt van een röntgenboog om de exacte plaats van het implantaat en de schroeven te bepalen. Die röntgenboog kan echter alleen tweedimensionale beelden van de van de voor-, achter-, of zijkant weergeven.

Met het nieuwe 3D-navigatiesysteem voorziet de chirurg tijdens de operatie van driedimensionale beelden van de wervelkolom en de plek waar de implantaten vastgeschroefd moet worden. Met deze driedimensionale beelden kan de chirurg tijdens een wervelkolomoperatie een heel stuk nauwkeuriger werken dan tot nu toe het geval was. Met het 3D-navigatiesysteem kan een implantaat met een marge van één a twee millimeter geplaatst worden.

“De verhoogde nauwkeurigheid maakt het mogelijk om operaties uit te voeren die voorheen te risicovol waren. Ook zorgt de verbeterde precisie ervoor dat de operaties op een minder invasieve wijze uitgevoerd worden. De incisies zijn kleiner, waardoor de patiënt sneller herstelt”, aldus orthopedisch chirurg Mark Hulsbosch.

Dankzij de 3D-navigatie kunnen chirurgen tijdens een wervelkolomoperatie een heel stuk nauwkeuriger werken

Opmars 3D-technologie in de OK

Het VieCuri heeft gekozen voor de Cios Spin van Siemens Healthineers en is het eerste Nederlandse ziekenhuis die dit systeem in gebruik genomen heeft. De Cios Spin is een mobiele 2D en 3D C-arm voor intra-operatieve kwaliteitscontrole. Het systeem gemakkelijk te integreren in de chirurgische routine en beschikt over speciale 3D-technologieën.

Enkele maanden geleden werd in het Isala ziekenhuis de eerste wervelkolomoperatie uitgevoerd met behulp van de zogenoemde O-arm. Dit is een vergelijkbaar 3D-navigatiesysteem waarbij 3D-beelden van de wervelkolom gemaakt worden die samen met een neuronavigatiesysteem zorgen voor een verhoogde precisie bij het plaatsen van implantaten.

Realtime 3D-beeldtechnieken voor het verbeteren van precisiechirurgie doen steeds vaker hun intrede. Zo introduceerde het Máxima MC in 2018 een nieuwe 3D-techniek in combinatie met een robotarm voor het verbeteren van kijkoperaties. Afgelopen zomer startten het Erasmus MC met 3D-VR technologie voor de pre-operatieve voorbereiding van complexe longoperaties.